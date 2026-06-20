Участие к чужой беде и спасение жизней - долг каждого человека: Проект «Пульс добра» из Горловской епархии стал призером XI Всероссийской премии «СоУчастие»

Отец Роман с наградой, которая олицетворяет благодарность всему донорскому движению. Фото: Личный архив

В многострадальной Горловке по-прежнему громко. У сопереживающему этому городу людей просто сердце сжимается от новостей. От вражеских дронов гибнут люди, многие получают увечья. Однако работающие в Горловке медики, спасатели, волонтеры, доноры - не считают себя героями. Просто каждый из них делает то, что должен. И тем важно то, что нашу Горловку отметили на высоком уровне.

Проект «Пульс добра», созданный на базе АНО «Доброгорловка» отделом по социальному служению и благотворительности Горловской епархии, стал призёром XI Всероссийской премии «СоУчастие» в номинации «Креативное донорство».

Помочь может каждый

Премия присуждается раз в несколько лет за вклад в развитие донорства крови и костного мозга и служит поощрению и популяризации донорского движения. Проект «Пульс добра» вошел в список призеров среди более ста участников со всей России, а также Республики Беларусь и Кыргызстана.

Премия «СоУчастие» — общественная награда, призванная подчеркнуть вклад участников института донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга в сохранение жизни и здоровья соотечественников. Учреждена в 2010 году.

В 2026 году, в год 100-летия Службы крови России, Премия «СоУчастие» фокусируется на идее «Донорство для всех. Помочь может каждый», делая особый акцент на том, что донорство – история общего участия, общих достижений.

Ценность донорства в том, что оно объединяет людей разных профессий, возрастов, народов и культур ради общей цели — спасения жизни. В этом движении нет чужих, есть только те, кто готов помочь. Даже если человек не может сдавать кровь, он может помогать своими знаниями, опытом, временем, желанием менять жизнь к лучшему.

Заместитель руководителя миссионерского отдела Горловской епархии и куратор проекта диакон Роман Шуклин принял участие в итоговых мероприятиях Всероссийской премии, которые прошли в Москве. Об этом сообщили в Горловской епархии.

В рамках мероприятий состоялась Всероссийская конференция «Диалог участников института донорства: общие вызовы, многообразие подходов, эффективные решения», посвящённая вопросам донорства крови и костного мозга. Священнослужитель выступил в секции «Разные форматы — общее дело. Как устроено современное донорство в России» с докладом, в котором подробно рассказал об организации донорской деятельности в Горловской епархии.

Отец Роман подчеркнул, что главная идея проекта «Пульс добра» — сделать донорство не просто медицинской процедурой, а осознанным духовным деланием, делом милосердия и любви к ближнему. Священнослужитель рассказал, что побуждает верующих людей Горловской епархии продолжать участвовать в донорском движении:

- Не дает бросить огромная ответственность и то христианское сознание, которое должно быть в душе каждого из нас. Когда понимаешь, что есть возможность спасать жизни — ты не можешь просто взять и остановиться. Перечеркнуть доброе дело — значит перечеркнуть свой христианский жизненный путь, - заявил отец Роман.

Он был единственным представителем духовенства на Всероссийской конференции и впервые заговорил о донорстве как форме миссионерства и служения Христу. Отвечая на вопрос о том, на что опирается деятельность проекта, отец Роман ответил:

- Наша опора — Господь Иисус Христос и вера в Него. Это не про житейский успех, это про способность не падать духом в самых тяжёлых условиях.

Священники - в первых рядах. Фото: Личный архив

Всегда поддерживали доноров героического города

Журналисты «КП Донецк» видят своей задачей способствовать донорскому движению в ДНР. Да и журналисты не раз сдавали кровь.

- Огромное спасибо редакции «Комсомольская правда» за то, что активно освещалась наша деятельность, за то, что анонсировали акции и писали о некоторых результатах, о достижениях, наших маленьких радостях, - говорит отец Роман. - Благодаря добрым людям удалось добиться результата, который не может не радовать, если говорить о количестве доноров, которые были на первой сдаче крови.

О том, как все начиналось, батюшка говорит так:

- Рассчитывали на пять-шесть человек, что мы начнем с каких-то совсем минимальных количеств. Но, к счастью, первая наша акция собрала порядка 18 человек, среди которых, было восемь доноров, которые сдавали кровь впервые. То есть, уже на первой акции удалось помочь восьмерым людям впервые прикоснуться к этому доброму делу милосердия.

Потом доноров стало больше, присоединились Шахтерск, Енакиево.

- И вот наши акции по сдачи крови собирают по 39 человек, то есть мы за год выросли больше чем в два раза. Я думаю, что это вполне приличный показатель, тем более, что основная часть доноров сдает кровь в Горловке, несмортя на дроны ВСУ. Несмотря на все обстоятельства, на напряженную ситуацию, радостно, что проект развивается. Пока мы не можем по количеству доноров себя сравнивать с большими, относительно мирными городами. У нас ситуация другая. Всех приглашаю сдать кровь в любом удобном городе, чтобы, присоединиться к «Пульсу добра», - заявил о. Роман.

Доноров становится больше. Фото: Личный архив

Сдали более 80 литров крови

Проект «Пульс добра» был создан в июне прошлого года. Всего за год его участники — духовенство и православная молодёжь — провели восемь акций (примерно каждые полтора месяца), во время которых сдали в общей сложности более 80 литров крови и её компонентов.

Это было как адресное донорство, направленное на спасение жизней конкретных горловчан, пострадавших от атак беспилотников, так и акции, приуроченные к памятным датам — например, Дню защиты детей или дню рождения царевича Алексия, страдавшего заболеванием крови — гемофилией, призванные привлечь внимание к спасению детских жизней.

Совсем недавно «Пульс добра» провёл акцию, приуроченную к Международному дню невинных детей — жертв агрессии, который отмечается 4 июня.

За время своей деятельности проект привлёк десятки людей, захотевших впервые стать донорами. Некоторые из них впоследствии продолжили сдавать кровь на постоянной основе. Ряд участников проекта «Пульс добра» вступили в Национальный регистр доноров костного мозга.

Поучаствовать в акциях и сдать кровь для раненых жителей Донбасса приезжали добровольцы из Москвы, Смоленска, Екатеринбурга, Севастополя, а также абхазских Сухума и Гудауты.

Участники «Пульса добра» не просто сдают кровь, но говорят о донорстве с точки зрения христианства — как о высшей форме любви к ближнему, заповеданной Христом. Они проводят миссионерские акции на станциях переливания крови, помогая прийти к донорству осознанно и напоминая о том, что участие к чужой беде и спасение жизней — долг каждого человека.

Отвечая на вопрос «КП Донецк» о том, как расширилось движение за год, о. Роман ответил что видит помощь Божью.

Семен Пегов - в рядах доноров. Фото: Личный архив

- Господь посылает добрых людей на этом пути, в том числе и донецкую редакцию «Комсомольской правды», и проект WarGonzo во главе с уважаемым Семеном Пеговым. Получается так, что Господь дело донорства хранит, поддерживает, и поэтому проект умножается, - расскал он.

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