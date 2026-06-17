Ради жизни: Ветеран СВО из ДНР за несколько десятков лет сдал почти 32 литра крови и продолжает активное участие в донорском движении

Почетный донор ДНР Сергей Будько. Фото: Личный архив

На днях прошла очередная донорская акция в рамках проекта отдела по церковной благотворительности и социальному служению Горловской епархии. Она была приурочена к Международному дню невинных детей — жертв агрессии. Об этом сообщает официальный сайт Горловской епархии.

- Из года в год дети и подростки в прифронтовых городах становятся жертвами вооруженной агрессии. Спасти их жизни помогает донорская кровь, которой в любой момент времени на станции переливания должно быть достаточное количество. Поучаствовать в высшей форме христианского милосердия и любви к ближним — спасении жизней — выразили желание клирики и миряне из трех городов: Горловки, Енакиева и Шахтерска, - рассказали в епархии.

Всего в акции приняли участие 39 человек, из которых четверо решили пожертвовать свою кровь впервые. В общей сложности участники акции сдали 19 литров крови и ее компонентов.

Поддержать участников акции в рамках Недели донорской крови и празднования Дня донора в Горловку прибыл руководитель волонтерского движения, созданного на базе локомотивного депо города Дебальцева, почетный донор ДНР Сергей Константинович Будько.

Донор от всего сердца

«Комсомолка» пообщалась с этим удивительно позитивным человеком.

Сергею Будько 59 лет, он из потомственных железнодорожников, работает в локомотивном депо Дебальцево с 1985 года. Переживает, что не может стать донором костного мозга. Там ограничение до 55,5 лет.

- Раньше тоже сдавал кровь, - рассказывает Сергей Константинович. — А потом в семье случилась беда — в 2010 году в аварии погиб сын. Его пытались спасти, но тщетно. Тогда сыну сдали кровь 20 человек. И я дал себе слово, что тоже сдам двум десяткам людей кровь. Сейчас у меня 71 сдача по 450 гр.

А еще семья Сергея решила удочерить 10 — летнюю девочку, любви к детям, заботы у них хватало с лихвой. Сейчас приемная дочь оканчивает Луганский педагогический университет, будет художником.

В феврале 2022 года Сергей был мобилизован. До своего 55 — летия ему оставалось 23 дня. Батальон сформировали из железнодорожников, работников ЕМЗ и шахтеров.

Путь у ветерана СВО был сложным. Фото: Личный архив

- Сослуживцы помоложе нас жалели, ведь силы у нас уже были не те, - вспоминает Сергей. — Кровь я сдавал даже в редкие увольнительные. Я и в оккупированном ВСУ Дебальцево ездил в Енакиево сдать кровь.

Потерял друга

Боевой путь Сергея начался во время освобождения Мариуполя, а именно – на металлургическом комбинате имени Ильича.

- На нас вышли хорошо подготовленные бойцы батальона «Азов» (запрещенная в РФ организация). С боем пришлось отойти. Но мы потеряли 28 человек. Тогда впервые почувствовали, каково это – терять товарищей, – вспоминает ветеран. В том же бою Сергей потерял друга.

- Он даже срочную службу не проходил, но пошел вместе с нами, не отказался. Я служил дальше в его память, – говорит Сергей Будько.

Дальше были позиции в Македоновке у завода Ильича, затем переброска в Запорожскую область – Вербовое, Работино, Пологи. Там завершился боевой путь Сергея. В декабре 2022 года его уволили по возрасту.

Когда говорила с Сергеем Будько, он собирался в Горловку. Путь под дронами ВСУ в Горловку не простой. Но боец не мог не поехать.

- Познакомился с молодыми донорами Горловского медицинского колледжа и Горловского техникума Донецкого национального университета. Приятная молодежь молодое поколение - есть кому передать эстафету донорам, начавшим свою свои сдачи в 80-х годах прошлого столетия, - говорит Сергей.

Донорское движение в ДНР расширяется. Фото: Личный архив

Не должен бояться

- Только донорская кровь способна спасти угасающую по разным причинам человеческую жизнь, - рассказали в Республиканском центре крови. – Как ни старалось мировое сообщество изобрести искусственную кровь, все тщетно.

Показаний для использования донорской крови и ее компонентов множество.

- Есть две категории больных, жизнь которых напрямую зависит от донорского участия. Это онкологические и гематологические больные. Когда онкобольные получают такие агрессивные методы лечения, как лучевая терапия и химиотерапия, очень сильно страдает росток крови с нарушением гомеостаза больного и угнетением жизненных сил. Такому больному параллельно требуется переливание компонентов крови, - отмечает врач. - И, конечно, наши раненые защитники при операции тоже нуждаются в крови.

Стать донором в условиях ДНР безопасно. Из РФ получено все необходимое оборудование.

- Сдача крови – безопасная процедура. Это объясняется использованием одноразовых индивидуальных комплектов, - пояснила врач.

Благодаря обследованию состояния крови донор может отслеживать собственное здоровье. Причем эти обследования бесплатны. Каждая сдача крови сопровождается обязательным обследованием на инфекции, которые передаются, в том числе половым путем.

Если медики что-то выявят, то эта информация подпадает под закон о защите личных данных.

- Кровь – это информация, поэтому все свои страхи нужно оставлять за порогом. Кому-то сейчас в реанимации гораздо хуже, и этот кто-то ждет помощи. Важно, чтобы негатив и страх донора не передались с кровью тому, кто в ней нуждается, - говорит специалист.

Доноров становится больше. Фото: Личный архив

Если вы решили сдать кровь

- Нужно прийти в Республиканский центр крови с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

- Обращайтесь в регистратуру для получения направления и нужно пройти медосмотр и анкетирование, дающее допуск к сдаче крови. Возрастной ценз – от 18 до 60 лет.

- Чтобы процедура прошла успешно, нужно накануне выполнить следующие рекомендации: полноценно выспаться, выпить до 2,5 литра жидкости, воздержаться от жирной, жареной, копченой, острой, молочной пищи. Завтрак донора должен состоять из сладкого чая с галетным печеньем либо кусочком хлеба темных помолов.

- В нашем центре каждого донора перед сдачей крови угощают чаем с печеньем, а после выдают денежную компенсацию на обед и справку, освобождающую от работы на два дня, - рассказали в Республиканском центре.

Акции проекта «Пульс добра» проходят примерно раз в полтора месяца. Если вы хотите принять участие в следующих донорских акциях, сообщите о себе координатору проекта «Пульс добра» — клирику Богоявленского кафедрального собора Горловки диакону Роману Шуклину по телефону: +79495077156.

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