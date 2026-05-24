«Подарим жизни тем, кто в беде»: В Горловке состоялась акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова

Доноры - добровольцы костного мозга на акции в Горловке.

Мероприятие было организовано донорскими движениями города «Пульс добра» и «БлагоДонор». Потенциальными донорами стали 10 добровольцев. Это люди, которые понимают, что их частичка может кому - то помочь выздороветь, вернуться к жизни. Среди этих добровольцев есть студенты Горловского медицинского колледжа, руководство заведения, священнослужители, жены священнослужителей, неравнодушные люди.

Помогла отважная Галина

- Возможность вступить в Национальный регистр доноров костного мозга (НРДКМ) подарила создатель спортивного движения доноров «Живи сейчас» Галина Постникова - выражаем ей огромную благодарность за проделанный путь, - говорит диакон Богоявленского кафедрального собора Роман Шуклин. Отец Роман также является куратором донорского движения «Пульс добра» и заместителем руководителя миссионерского отдела Горловской епархии, активный донор.

Галина Постникова и о. Роман Шуклин с сыном.

А о Галине Постниковой «Комсомолка» уже писала. В Донецке отважная Галина работает в Республиканском травматологическом центре медсестрой - анестезистом, дежурит в реанимации. А в Мариуполе, которого отделяет от столицы около ста километров, организовала донорское и спортивное движение «Живи сейчас», работает медсестрой в лаборатории ИНВИТРО (исследование крови и другие анализы), активный донор, а еще развозит гуманитарные грузы на освобожденные территории.

Идет подготовка документов потенциальных доноров.

Возможно, этот донор спасет чью - то жизнь.

- Галина приехала к нам, это благодаря ее работе в ИНВИТРО нам удалось вступить в НРКДМ, потому что у Горловки нет такой возможности. Галина привезла все необходимое, включая документы, взяла у нас образцы крови, для того, чтобы в дальнейшем горловских добровольцев вносить в базу данных Национального реестра доноров костного мозга. Еще, у наших медиков свое донорское движение. Вот мы с ними объединились, для такого хорошего дела, - говорит о. Роман.

Назван в честь Васи Перевощикова

По данным Минздрава РФ, трансплантация костного мозга (ТКМ) ежегодно требуется более чем 5 тыс. россиян (4214 пересадок взрослым и 900 – детям). По данным независимых экспертов, эта потребность вдвое выше.

Такую трансплантацию применяют при онкогематологических заболеваниях, нарушениях в системе кроветворения, в иммунной системе. Если у больного нет родственного донора, то поиск совместимого донора – человека с тем же HLA генотипом (цифровым показателем генов, отвечающих за тканевую совместимость) – ведется в регистрах доноров костного мозга.

Донором костного мозга при отсутствии медицинских противопоказаний может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет. Чтобы стать потенциальным донором, необходимо сдать кровь на тест на совместимость. Нужно сдать всего 6-9 мл крови в центре переливания на анализ. Никакой специальной подготовки для этого не требуется.

Шанс на совпадение донора и рецепиента костного мозга неимоверно мал — 1 к 10 тысячам, поэтому добровольцев в регистре нужно действительно много. А значит, донорство костного мозга должно стать для большинства граждан России осознанной жизненной стратегией, делающей каждого потенциального донора лучше, ответственнее и человечнее.

Регистр носит имя Васи Перевощикова — девятилетнего мальчика из Удмуртии, больного лейкозом. В декабре 2014 года историю Васи рассказали на Первом канале в сюжете о необходимости создания национального регистра доноров костного мозга. В итоге было собрано 96 миллионов рублей.

Вася Перевощиков умер в феврале 2015 года, не дождавшись подходящего донора в России — на поиски за рубежом уже не было времени. Собранные благодаря сюжету о нем средства пошли на развитие регистра и лечение одиннадцати детей.

На 24 мая в НРКДМ зарегестрировано 113 958 потенциальных доноров.

