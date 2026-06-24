Кампания по оформлению ежегодной семейной выплаты продлится до 1 октября 2026 года Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, какие доходы не учитываются при назначении ежегодной семейной выплаты в ДНР в 2026 году.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ

С 1 июня до 1 октября 2026 года работающие родители двух и более детей, у которых низкие доходы, могут подать заявление в клиентскую службу СФР на новую меру поддержки - ежегодную семейную выплату.

Выплату может получить каждый из родителей, если среднедушевой доход семьи в 2025 году был не более 1,5 прожиточного минимума (ПМ) на душу населения в регионе, а также соблюдены другие условия назначения. В частности, чтобы двое детей были в возрасте до 18 лет или до 23 лет при их очном обучении в вузе или ссузе.

Величина ПМ в ДНР в минувшем году составляла 16 669 руб. на человека, соответственно 1,5 ПМ — 25 003,50 руб. Таким образом, ежемесячный доход семьи, где двое родителей и двое детей, не должен превышать 100 014 рублей.

Размер выплаты составляет разницу между суммой исчисленного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) заявителя (обычно 13%) и суммой налога с того же дохода в размере 6%. Предположим, родителю в среднем начислялась зарплата в размере 25 тысяч рублей, за год это 300 тысяч. С них удержан налог 13% - 39 тысяч рублей. Далее определяется сумма налога с того же дохода в размере 6%. Получается 18 тысяч рублей. Разница составит 21 тысячу рублей, которые перечислят родителю.

Выплату оформляет каждый родитель самостоятельно. Также помощь государства предусмотрена работающему усыновителю, опекуну или попечителю.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ДОХОДЫ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ

При расчете среднедушевого дохода семьи при назначении ежегодной семейной выплаты не учитываются:

— налоговые вычеты;

— средства федерального и регионального маткапитала;

— выплаты за звание «Мать-героиня», орден и медаль ордена «Родительская слава»;

— выплаты по социальному контракту;

— единовременная материальная помощь при рождении ребенка, перечисленная работодателем;

— проценты по номинальным счетам опекаемых детей;

— целевые меры поддержки. Например, на покупку имущества, лечение ребенка, компенсации, предоставляемые взамен обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучение которого организовано на дому;

— выплаты при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и другие целевые выплаты;

— ежемесячные выплаты по уходу родителям детей с инвалидностью с детства 1-й группы;

— пособия, аналогичные выплаты, а также алименты на детей, если на дату подачи заявления они достигли возраста 18 лет или 23 лет — в случаях, предусмотренных региональным законодательством.

В Соцфонде привели один из примеров, когда не учтут в доход алименты.

Бывший супруг выплачивает долг по алиментам на 20-летнюю дочь, которая уже завершила обучение и устроилась на работу. Так как совершеннолетний работающий ребенок больше не входит в состав семьи при расчете выплаты, эти алименты не будут засчитаны в общий доход. Также не будут учитываться алименты на детей, не включенных в состав семьи. Например, ребенок в возрасте до 18 лет, если он вступил в брак.

ЕЖЕГОДНАЯ СЕМЕЙНАЯ ВЫПЛАТА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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