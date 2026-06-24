Сирень «Огни Донбасса» и розы: Ботанические сады Донецка и Новосибирска обменяются редкими сортами растений

Донецкий и Новосибирский ботанические сады обменяются редкими растениями. Фото: Академгородок Новосибирска

Донецкий ботанический сад и сад Новосибирского академического городка обменяются редкими растениями. Это стало возможным благодаря подписанному соглашению о взаимодействии между губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

- Первым шагом стала передача в Донецк более ста экспозиций редких растений. Груз доставили сотрудники Новосибирского фонда единства под руководством Игоря Титаренко. Акция прошла от имени губернатора, правительства региона и руководства СО РАН, - рассказали в пресс-службе академгородка Новосибирска.

Донецкий и Новосибирский ботанические сады обменяются редкими растениями. Фото: Академгородок Новосибирска

Осенью 2026 года Центральный сибирский ботанический сад отметит 80-летие.

- Ответный шаг - за Донецким ботаническим садом. Коллеги планируют передать саженцы сирени «Огни Донбасса» и роз - главного символа Донецка. Часть роз украсит коллекцию ботсада СО РАН, а другую часть высадят в Центре социальной поддержки участников СВО в Новосибирске, где проходят лечение, реабилитацию и обучение ветераны, в том числе освобождавшие территории ДНР.

Помимо обмена растениями стороны договорились, что студенты из ДНР пройдут стажировку на базе сибирского ботанического сада.

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