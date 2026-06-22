Гигантские цветы и эффектный окрас: В Донецком ботаническом саду выращивают ценные сорта гибискуса для юга России

В Донецком ботаническом саду успешно завершили первый этап тиражирования ценных сортов растений. Фото: t.me/botsad_donetsk

В Донецком ботаническом саду успешно завершили первый этап тиражирования ценных сортов растений. Лаборатория клонального микроразмножения передала первые in vitro-клоны гибискусов сортов «Kooper King» и «Cranberry Crush» в отдел агротехнологий и адаптации растений.

В Донецком ботаническом саду успешно завершили первый этап тиражирования ценных сортов растений. Фото: t.me/botsad_donetsk

Как пояснили в пресс службе ботсада, полученные образцы - это генетически однородный материал, который прошел оздоровление от бактериальных и грибковых инфекций. Такой подход позволяет гарантировать высокое качество посадочного материала и устойчивость будущих растений к распространенным заболеваниям.

В Донецком ботаническом саду успешно завершили первый этап тиражирования ценных сортов растений. Фото: t.me/botsad_donetsk

Выбор именно этих сортов обусловлен их уникальными адаптационными свойствами, особенно ценными для степной зоны юга России. Оба сорта отличаются продолжительным цветением и сохраняют декоративность даже в экстремальных условиях - при высоких температурах, интенсивной солнечной радиации и дефиците влаги.

В Донецком ботаническом саду успешно завершили первый этап тиражирования ценных сортов растений. Фото: t.me/botsad_donetsk

Каждый из сортов по-своему примечателен.

«Kooper King» - один из самых эффектных сортов, привлекающий внимание огромными цветками диаметром до 30 см. Их окраска двухцветная: белоснежная в центре и насыщенно розовая по краям.

«Cranberry Crush» выделяется компактной формой куста, крепкими прямыми стеблями и яркими алыми цветками с выразительным бордовым глазком. Название сорта отсылает к насыщенной «клюквенной» гамме его соцветий.

В Донецком ботаническом саду успешно завершили первый этап тиражирования ценных сортов растений. Фото: t.me/botsad_donetsk

Ученые подчеркивают, что устойчивость этих гибискусов делает их перспективным ресурсом для садоводства и зеленого строительства в южных регионах России.

- Мы уверены, что сорта «Kooper King» и «Cranberry Crush» прекрасно покажут себя в открытом грунте, - отметила кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории клонального микроразмножения Ольга Гридько.

Следующий этап научной работы - адаптация растений к условиям открытого грунта. Это ключевой шаг для изучения их адаптационного потенциала и разработки технологий, которые позволят внедрять эти сорта в практику озеленения.

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