Вершина творчества Кальмана: Как оперетта «Мистер Икс» звучит в исполнении артистов «Донбасс Оперы»

Оперетта «Мистер Икс» в исполнении донецких артистов. Фото: «Донбасс Опера»

Оперетта Имре Кальмана «Мистер Икс» отмечает столетний юбилей. Это представление как никогда прежде сияет на сцене «Донбасс Оперы», чтобы каждый житель Донецкой Народной Республики мог прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя частью великой оперетты.

- Действительно, эта оперетта отмечает столетний юбилей и не теряет актуальности даже сегодня. Мы можем прямо сказать, что это один из мировых шедевров искусства. Имре Кальман – это знаменитый композитор, который много и плодотворно работал в этом жанре. Очень удачно работал. И, конечно, «Мистер Икс» это одна из вершин его творчества. Нужно сказать, что в первую очередь здесь подкупает именно музыка Кальмана. Именно его внутренний мир героев, его оркестровка, мелодизм замечательный, - рассказал исполнитель партии Мистера Икс Сергей Дубницкий.

Оперетта «Мистер Икс» в исполнении донецких артистов. Фото: «Донбасс Опера»

Он добавил, что сюжет у пьесы очень простой. На пути к любви и счастью Мистера Икс и богатой вдовы Теодоры стоит Барон де Кревельяк. Он задумывает хитрую и подлую интригу. Параллельно развивается история любви юной циркачки Мари и Тони.

- Главные герои испытывают тяжелые, драматические чувства внутри себя. Они не могут выражать себя так ярко, как это можем изображать мы. Это некоторое зеркало в их эмоциональную сторону. По характеру Мари ля Туш мне очень близка. Именно эта партия, конечно, требует подготовки не только вокальной, но еще и физической. Здесь нужно исполнять определенные трюки и танцевать с тяжелыми элементами, - рассказала исполнительница партии Мари Екатерина Строганова.

Оперетта «Мистер Икс» в исполнении донецких артистов. Фото: «Донбасс Опера»

Исполнение оперетты от артистов «Донбасс Оперы» зрителям очень нравится. Они говорят, что это очень легкая и в то же время шедевральная постановка, которая запоминается навсегда, даже если посмотрел всего один раз.

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