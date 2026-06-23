«Абсолютная магия»: На сцене Донецкого молодежного театра отметили 10-летний юбилей спектакля «Алые паруса»

На сцене Донецкого молодежного театра отметили 10-летний юбилей спектакля «Алые паруса». Фото: Минкультуры ДНР

К десятилетию легендарного мюзикла «Алые Паруса» на сцене Донецкого молодежного театра вновь показали одноименный спектакль. Эта постановка уже на протяжении стольких лет остается одной из самых любимых у зрителей, собирая неизменные аншлаги и вдохновляя новые поколения театралов верить в свою мечту. Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

На сцене Донецкого молодежного театра отметили 10-летний юбилей спектакля «Алые паруса». Фото: Минкультуры ДНР

- Десять лет назад, приступая к репетициям «Алых парусов», мы ставили перед собой амбициозную задачу - создать не просто красивую сказку, а глубокую, эмоциональную историю о непоколебимой вере, любви и о том, что каждый из нас способен сотворить чудо своими руками. За эти годы менялся состав, взрослели наши актеры, но главное осталась неизменным - та невероятная энергия и свет, которые этот спектакль дарит залу. Десять лет на сцене - это лучший показатель того, что тема искренней мечты сегодня актуальна как никогда, - рассказал режиссер-постановщик спектакля Алексей Аришин.

Своими впечатлениями от спектакля поделились зрители, которые остались довольны увиденным.

- Я ходила на этот спектакль ещё студенткой, а сегодня пришла уже со своей дочерью. «Алые паруса» в нашем Молодежном - это какая-то абсолютная магия. Музыка, игра актеров, декорации - все это заставляет сердце биться чаще. Спасибо театру за то, что уже десять лет вы сохраняете эту сказку для нас, - говорит одна из зрительниц Елена.

На сцене Донецкого молодежного театра отметили 10-летний юбилей спектакля «Алые паруса». Фото: Минкультуры ДНР

А в завершении представления со сцены к преданной зрительнице Виктории Новоселовой обратилось руководство театра. Девушка установила рекорд, посетив «Алые паруса» ровно 37 раз.

- Для любого театра такая преданность - это высшая награда и главное признание нашей работы. Знать, что человек приходит на один и тот же спектакль тридцать семь раз, каждый раз проживая эти эмоции вместе с нами, находит в нём новые смыслы и вдохновение - это и есть то самое чудо, о котором писал Александр Грин. Мы счастливы, что в зале нашего театра бьются такие чуткие и любящие сердца, - сказали в администрации театра.

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