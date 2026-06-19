Балет «Баядерка». Фото: «Донбасс Опера»

Насыщенная культурная жизнь Донецка не затихает ни на день. Артисты самых разных театров радуют жителей столицы Республики разнообразными спектаклями и концертами. А мы в свою очередь расскажем, какие постановки пройдут в Донецке с 22 по 28 июня 2026 года.

ДОНБАСС ОПЕРА

Опера «Сельская честь». Фото: «Донбасс Опера»

26 июня в 17:00 – «Юбилейный взмах: от классики до наших дней». Концерт к 30-летию творческой деятельности дирижера Александра Пахоленко, 12+

27 июня в 15:00 – «Сельская честь». Опера в двух действиях, 18+

Случаи любовных треугольников встречаются довольно часто. Только вот реакции сторон после разоблачения и последствия измены бывают разными. В святой Пасхальный день смесь негативных чувств и эмоций – ревность, гнев, отчаяние, ненависть – приводят к печальным результатам.

28 июня в 15:00 – «Баядерка». Балет в трех действиях, 12+

Баядерка – индийская храмовая танцовщица, обученная сакральному искусству танца.

Баядерка Никия влюблена в воина Солора и полностью верна ему. Ни золото, ни смерть не пугают ее так, как разлука с любимым. Но смогут ли возлюбленные преодолеть все невзгоды и противостоять тем, кто желают разъединить их?

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.М.БРОВУНА

Комедия «Плохие девчонки». Фото: Донецкая муздрама

25 июня в 17:00 (Сцена на Садовом) – «9 ночей». Драма, 18+

Она – таинственная незнакомка. Он – успешный саксофонист. Потрясающая спонтанная встреча и десятки вопросов, на которые сложно найти ответы. Но Она даёт ему шанс и соглашается провести вместе девять незабываемых ночей. К чему же приведут эти встречи? И смогут ли они быть вместе, когда узнают всю правду друг о друге.

25 июня и 26 июня в 17:00, а также 27 и 28 июня в 15:00 (Основная сцена) – Премьера «Квадратура круга». Комсомольский водевиль, 16+

Каких только не бывает браков: брак по расчету, по ошибке и даже по идеологическим убеждениям.

Двое друзей, сыгравшие тайные свадьбы, тоже выбрали свой вариант и оказались в ловушке — вчетвером в одной комнате коммунальной квартиры. В такой тесноте друг с другом приходится делить всё — и пространство, и чайник, и колбасу, и даже свою вторую половинку.

Выход из этой геометрической головоломки найти непросто, однако возможно, если главным условием в решении окажется любовь.

26 июня в 17:00 (Гостиная на Садовом) – «На углу Дерибасовской». Музыкальная программа, 16+

Мы имеем вам сказать за Одессу. А конкретно за одну семью, где порядочной девушке, кроме как замуж, и выйти-то некуда. Вы спросите: а что лично я буду с этого иметь? Мы на вас удивляемся! Наши певцы и оркестр умеют делать праздник. Это, таки, будет смешно и весьма музыкально.

27 июня в 15:00 (Сцена на Садовом) – «Плохие девчонки». Авантюрная комедия, 18+

То, чего вы никак не ожидаете, обязательно произойдёт. Вот только все ли средства хороши в погоне за мечтой? Та ли это мечта, за которой необходимо гнаться? И зачем судьба свела вместе трёх совершенно разных женщин, которые никогда бы не познакомились, если бы не одно странное событие. Впрочем, порой нужно рискнуть и ввязаться в авантюру, чтобы найти то, ради чего стоит жить. Хотя, подождите-ка. А что же в шкафу у каждой из них?

28 июня в 15:00 (Сцена на Садовом) – Премьера «Так не бывает!». Водевиль, 16+

Приготовьтесь к взрыву смеха, вихрю страстей и комедии! На сцене искусно сплетутся любовь и вражда, неприступность помещиц и благородство гусаров, а проделки слуг приведут к неожиданным перипетиям судьбы. Погрузитесь в атмосферу блеска и интриг!

Отбросьте прочь оковы будничной тоски и распахните двери в пленительный мир водевиля, где смех льётся рекой, а душа поёт! «Так не бывает!» – это не просто спектакль, это лекарство от хандры и билет в волшебный мир, где всё возможно, а любовь торжествует!

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Концертная программа «Рок-хиты». Фото: Донецкая филармония

25 июня в 16:00 – «Все, что в жизни есть у меня». Музыка для хорошего настроения, 12+

В исполнении артистов филармонии прозвучат знаменитые песни «Доктора Шлягера»: «Ягода-малина», «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «На теплоходе музыка играет», «Льётся музыка».

26 июня в 16:00 – «Шлягеры СССР». Музыка, которая объединяет поколения, 12+

В программе: В. Сидоров – Тайна, Н. Богословский - Три года ты мне снилась, В. Соловьев-Седой - Подмосковные вечера, А. Петров - А я иду, шагаю по Москве, А. Колкер - Стоят девчонки, А. Зацепин - Остров невезения, В. Шаинский – Лада, А. Зацепин - Есть только миг.

27 июня в 13:00 – «Рок-хиты». Легендарная концертная программа, 12+

Прозвучат песни из репертуара культовых рок-групп: The Beatles, Nirvana, Scorpions, Pink Floyd, Queen.

28 июня в 13:00 – «Кругосветное путешествие». Известные мелодии стран и народов мира, 12+

В программе прозвучит музыка А. Пьяццоллы, Г.Бреговича, Л.Бернстайна.

28 июня в 16:00 – «Место встречи изменить нельзя». К 90-летию со дня рождения Станислава Говорухина, 12+

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль «Муха-Цокотуха». Фото: Донецкий театр кукол

26 и 27 июня в 11:00 и 16:00 – «День рождения Солнышка», 0+

Когда солнце садится за горизонтом, лес просыпается от тишины и начинает готовиться к важному событию. Все обитатели леса собираются вместе, чтобы отпраздновать день рождения своего самого яркого друга — Солнышка. Друзья приготовили множество сюрпризов и приключений, чтобы сделать этот день незабываемым. Присоединяйтесь к нам на волшебный праздник дружбы и радости!

27 июня в 13:00 – «Большая мечта Маленького Ослика», 0+

В антикварном магазине после закрытия происходят настоящие чудеса: предметы оживают, становясь персонажами увлекательной истории о Маленьком Ослике. Невероятно трогательный и по-настоящему семейный спектакль Донецкого театра кукол. Спектакль о мечте, которая может взрослеть вместе с нами, о важности прислушиваться к советам старших, и о самом важном в детском мире - о семье.

28 июня в 11:00 – «Муха-Цокотуха», 0+

Спектакль по мотивам сказки в стихах Корнея Чуковского, в котором наглядно демонстрируется что любовь, верность и отважность способны сокрушить все преграды. Интересный сюжет, красочные декорации, трюковые элементы и очаровательные куклы будут интересны зрителям любого возраста. Фантазия режиссёра наполняет известную сказку новыми подробностями и яркими деталями, а увлечённая работа актёров приковывает внимание, заставляя следить за знакомой историей словно в первый раз.

28 июня в 14:00 – «Дорога в Вифлеем», 12+

Библейская притча «Дорога в Вифлеем» повествует о трудном и тернистом пути к Богу, который, по существу, — путь к самому себе. Важное для христианского мира событие — рождение Иисуса, мы наблюдаем через призму восприятия... Ослика, мечтавшего стать звездой, чтобы избавиться от жестокого хозяина, но обрёл своё счастье в служении новорождённому Богу.

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Новая программа «Цирк зажигает огни». Фото: Донецкий государственный цирк

27 и 28 июня в 12:00 – «Цирк зажигает огни», 0+

Яркие костюмы, разножанровые номера, головокружительные трюки, забавные и артистичные животные ждут встречи с вами.

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