Для жителей каких населенных пунктов ДНР упростили порядок оформления компенсации за утраченное жилье: полный список

Подать документы на компенсацию можно в орган соцзащиты без Актов обследования Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство региона упростило получение компенсаций жителям освобожденных населенных пунктов ДНР.

Теперь без Актов обследования выплаты назначаются в Артемовском, Константиновском, Добропольском, Кураховском, Великоновоселовском, Красноармейском и Краснолиманском муниципальных округах. Список конкретных населенных пунктов сообщили в правительстве.

Подать документы на компенсацию можно в любой орган соцзащиты. Лично или через представителя.

КОНКРЕТНО

Артемовский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. г. Артемовск

2. г. Часов Яр

3. с. Серебрянка

4. с. Переездное

5. пгт Северск Малый

6. Кузьминовка

7. Дроновка

8. Платоновка

9. Звановка

10. с. Петровское

11. с. Васюковка

12. г. Северск

13. с. Кирове

14. с. Бондарное

15. с. Приволье

16. с. Миньковка

17. с. Резниковка

18. Голубовка

19. с. Федоровка Вторая

20. с. Никифоровка

21. с. Липовка

22. с. Диброва

Константиновский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. с. Белая гора

2. Щербиновка

3. Русин Яр

4. Катериновка

5. Александро-Шультино

6. Клебан Бык

7. Федоровка

8. Майское

9. Плещеевка

10. Иванополье

11. Клиновое

12. Безымянное

13. Червоное

14. Артемовка

15. Новопавловка

16. Бересток

17. Степановка

18. Голубовка

19. Ильиновка

20. Новодмитровка

Краснолиманский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. с. Новомихайловка

2. с. Новое

3. с. Липовое

4. Торское

5. Редкодуб

6. Зеленая долина

7. Колодези

8. Среднее

9. Дерилово

10. Шандриголово

11. Кировск

12. Новоселка

13. Ставки

14. Масляковка

15. Ямполь

16. Диброва

17. Закотное

18. Карповка

19. Дробышево

20. Яровая

21. Сосновое

22. Каленики

23. Александровка

24. Брусовка

25. Ильичевка

26. Кривая лука

Красноармейский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. Новоэкономическое

2. Зверево

3. Муравка

4. Удачное

5. Московское

6. Балаган

7. с. Красный Лиман

8. Новопавловка

9. Чунишино

10. Ленино

11. Проминь

12. Гнатовка

13. Сухой Яр

14. Рог

15. Ровное

16. Светлое

17. Родинское

18. Красноармейск

19. Димитров

20. Сухецкое

21. Гришино

Кураховский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. Горняк

2. Вознесенка

3. Курахово

4. Богоявленка

5. Максимовка

Великоновоселковский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. с. Поддубное

2. с. Грушевское

3. Воскресенка

4. с. Новохатское

5. с. Новоукраинка

6. с. Зеленый Гай

7. с. Искра

8. с. Александроград

9. с. Камышеваха

Добропольский муниципальный округ Донецкой Народной Республики

1. Панковка

2. Дорожное

3. Владимировка

4. Р. Люксембург

5. Кучеров Яр

6. Веселое

7. Кутузовка

8. Октябрьское

9. Вольное

10. Торецкое

11. Новоалександровка

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