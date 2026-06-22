Нашествие усатых гигантов в ДНР: Эксперты рассказали, опасны ли насекомые, заполонившие регион

Жители ДНР обнаружили больших кузнечиков Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Донецкой Народной Республике обнаружили на улицах крупных насекомых с большими длинными усами. Люди оказались обеспокоены находке и первым делом подумали, что это саранча. Однако в «Донецком» филиале Россельхозцентра успокоили граждан и дали свои разъяснения.

Как рассказали «КП Донецк» в пресс-службе филиала, жители Тореза первыми поделились фотографиями насекомых, затем аналогичную находку обнаружили и в Амвросиевском округе.

- На снимках, что присылают жители мы отчетливо видим крупных серых кузнечиков. Они, как и саранча, принадлежат к отряду прямокрылых (Orthoptera). Насекомые похожи, но имеют целый ряд отличий. Во-первых, у кузнечика длинные усы (чаще длиннее тела), а у саранчи короткие. Во-вторых, у кузнечика худые длинные задние толчковые лапы, которые возвышаются над телом насекомого, а у саранчи короткие, массивные и почти не возвышаются. В-третьих, у кузнечика более длинные передние лапы, а у саранчи они менее развиты, - рассказала начальник отдела защиты растений «Донецкого» филиала Россельхозцентра Карина Лобанова.

В 2026 году погода в Республике благоприятствует размножению насекомых. Также в полях много свежей, мягкой и сочной зелени.

- Обычно к концу июня численность кузнечиков сокращается, их поедают хищники (птицы, ящерицы, другие насекомые). Да и зелень становится более жесткой для их питания. Сейчас у насекомых много кормовой базы, поэтому численность и их размер растет. Однако полям и огородам они не представляют никакой угрозы, кузнечики не сбиваются в стаи и не встают на крыло, массово не уничтожают посевы озимых, которые для них уже жесткие, - рассказала Лобанова.

В пресс-службе «Донецкого» филиала Россельхозцентра успокоили жителей региона сообщив, что пока личинки итальянского пруса и других стадных видов саранчовых не встречались.

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