В республиканском Министерстве транспорта рассказали о расширении категорий льготников, имеющих право на бесплатный проезд в транспорте в ДНР в 2026 году.
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ПОЛУЧИЛ ЛЬГОТУ ПО НОВОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНУ
19 июня 2026 года депутаты Народного Совета приняли региональный закон №297-РЗ «О предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде льготного проезда».
Право на бесплатный проезд в городском электротранспорте и автомобильном транспорте (кроме такси) теперь доступен для 35 категорий граждан. В списке льготников:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
- узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны;
- партизаны, подпольщики времен Великой Отечественной войны и их дети;
- воины-интернационалисты;
- ополченцы боевых действий в Донбассе с 2014 года;
- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категории 1 и категории 2 - из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
- инвалиды I группы, дети-инвалиды и сопровождающие их лица - не более одного сопровождающего на одного инвалида.
Также льготный проезд доступен другим категориям граждан. Полный перечень смотрите в законе №297-РЗ.
Важно знать, что воспользоваться льготой можно при наличии «золотой» карты жителя ДНР, которая используется с помощью автоматизированной системы оплаты проезда. По ней льготники могут ежемесячно совершать до 40 бесплатных поездок.
Напомним, что ранее в республике был принят закон от 2 июня 2026 года №285-РЗ, который позволяет льготным категориям детей и ветеранам труда использовать карту жителя ДНР для бесплатного проезда в общественном транспорте.
Такое право имеют:
- дети-сироты;
- дети, оставшихся без попечения родителей,
- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;
- дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях;
- граждане, имеющие звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Донецкой Народной Республики».
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ ЖИТЕЛЯ ДНР
Карта жителя ДНР была введена недавно – в марте. Это дебетовая банковская карта на базе платежной системы «Мир» с автоматическим доступом к системе региональных льгот и услуг. С одной стороны карта работает как классический финансовый инструмент снятия и пополнения средств, оплаты и переводов. И в то же время упрощает использование муниципальных сервисов и мер государственной поддержки.
Оформить карту жителя ДНР можно в любом офисе ПСБ на территории ДНР, предъявив паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ОМС. А для получения карты с социальными сервисами («золотой карты») нужно дополнительно предоставить документы, подтверждающие право на получение льгот.
Сейчас с помощью карты жителя ДНР можно бесплатно ездить в городском транспорте и получать скидки в торгово-сервисных предприятиях. По мере же цифровизации республики расширят и сервисы, доступные льготникам по карте.
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