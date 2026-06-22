Льготникам можно бесплатно ездить в городском транспорте с помощью «золотой» карты жителя ДНР. Фото: Архив Минтранса ДНР

В республиканском Министерстве транспорта рассказали о расширении категорий льготников, имеющих право на бесплатный проезд в транспорте в ДНР в 2026 году.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ПОЛУЧИЛ ЛЬГОТУ ПО НОВОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ЗАКОНУ

19 июня 2026 года депутаты Народного Совета приняли региональный закон №297-РЗ «О предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки в виде льготного проезда».

Право на бесплатный проезд в городском электротранспорте и автомобильном транспорте (кроме такси) теперь доступен для 35 категорий граждан. В списке льготников:

- ветераны Великой Отечественной войны;

- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;

- узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и мест принудительных работ в период Великой Отечественной войны и Второй мировой войны;

- партизаны, подпольщики времен Великой Отечественной войны и их дети;

- воины-интернационалисты;

- ополченцы боевых действий в Донбассе с 2014 года;

- граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к категории 1 и категории 2 - из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- инвалиды I группы, дети-инвалиды и сопровождающие их лица - не более одного сопровождающего на одного инвалида.

Также льготный проезд доступен другим категориям граждан. Полный перечень смотрите в законе №297-РЗ.

Важно знать, что воспользоваться льготой можно при наличии «золотой» карты жителя ДНР, которая используется с помощью автоматизированной системы оплаты проезда. По ней льготники могут ежемесячно совершать до 40 бесплатных поездок.

Напомним, что ранее в республике был принят закон от 2 июня 2026 года №285-РЗ, который позволяет льготным категориям детей и ветеранам труда использовать карту жителя ДНР для бесплатного проезда в общественном транспорте.

Такое право имеют:

- дети-сироты;

- дети, оставшихся без попечения родителей,

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных организациях;

- граждане, имеющие звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Донецкой Народной Республики».

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМИТЬ КАРТУ ЖИТЕЛЯ ДНР

Карта жителя ДНР была введена недавно – в марте. Это дебетовая банковская карта на базе платежной системы «Мир» с автоматическим доступом к системе региональных льгот и услуг. С одной стороны карта работает как классический финансовый инструмент снятия и пополнения средств, оплаты и переводов. И в то же время упрощает использование муниципальных сервисов и мер государственной поддержки.

Оформить карту жителя ДНР можно в любом офисе ПСБ на территории ДНР, предъявив паспорт гражданина РФ, СНИЛС, ОМС. А для получения карты с социальными сервисами («золотой карты») нужно дополнительно предоставить документы, подтверждающие право на получение льгот.

Сейчас с помощью карты жителя ДНР можно бесплатно ездить в городском транспорте и получать скидки в торгово-сервисных предприятиях. По мере же цифровизации республики расширят и сервисы, доступные льготникам по карте.

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