Жители ДНР могут получать консультации по услугам Соцфонда по номеру единого контакт-центра. Фото: ОСФР по ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (СФР) рассказали, как получить консультацию в едином контакт-центре Соцфонда в ДНР в 2026 году.

УСЛУГИ СОЦФОНДА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ В ЕДИНОМ КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ

В Соцфонде сообщили, что жители ДНР могут в едином контакт-центре узнать о пенсиях, детских пособиях, выплатах семьям участников СВО и других мерах поддержки СФР. Горячая линия работает круглосуточно и без выходных.

Для получения консультации следует позвонить по бесплатному номеру телефона: 8 (800) 100-00-01. Вам ответит голосовой помощник, который может проконсультировать по общим вопросам. Тематику обращения бот «Яна» определяет автоматически, по ключевым словам: пенсия, единое пособие, дата доставки и другим.

Если ваш вопрос требует детального разъяснения или вы предпочитаете непосредственное общение со специалистом, просто скажите: «Переключите на оператора». Вас соединят с сотрудником Соцфонда.

Для консультации, связанной с вашими персональными данными, например, уточнения размера пенсии или пособия, звонок переведут на оператора отделения СФР по ДНР. При этом нужно будет идентифицироваться, сообщив оператору номер СНИЛС или кодовое слово.

УСЛУГИ СОЦФОНДА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ЧЕРЕЗ КОДОВОЕ СЛОВО ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

Кодовое слово используется для обеспечения безопасности и конфиденциальности, помогает защитить ваши данные, предотвратить мошенничество.

Чтобы установить код, нужно обратиться с паспортом в клиентскую службу СФР и сообщить фразу или слово. По нему вас распознают при звонках в контакт-центр. В дальнейшем можно будет получать персональную информацию по телефону без дополнительных визитов в клиентскую службу.

Записаться на прием в Соцфонд можно через единый контакт-центр. Время работы клиентских служб: с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 16:00.

УСЛУГИ СОЦФОНДА В ДНР В 2026 ГОДУ: ПО КАКИМ ВОПРОСАМ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЮТСЯ ЖИТЕЛИ

Еженедельно сотрудники регионального Соцфонда рассматривают порядка полутора тысячи обращений.

Чаще всего жители республики звонят по вопросам назначения и пересмотра пенсии, смены реквизитов для перечисления выплат, требований к получению единого пособия, а также записываются на прием в клиентские службы СФР.

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