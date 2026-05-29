В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о четырех популярных электронных сервисах для работающих граждан в ДНР в 2026 году.
В Соцфонде сообщили, что работающие граждане могут в любой момент, используя только смартфон, получить важные для них услуги регионального отделения СФР. Вот наиболее популярные электронные сервисы, доступные через портал «Госуслуги»:
1. Информация о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС).
Закажите выписку, чтобы проверить все данные о вашем стаже, пенсионных баллах, накоплениях и взносах, уплаченных работодателями.
2. Выписка из электронной трудовой книжки (ЭТК).
Получите электронный документ в ваш личный кабинет в формате PDF, заверенный электронной подписью.
3. Корректировка индивидуального лицевого счета.
Если обнаружили неточности в своих данных ИЛС или ЭТК, подайте заявление для исправления ошибок, допущенных работодателем.
4. Электронный листок нетрудоспособности.
Узнайте о своих больничных и суммах начисленных пособий.
УСЛУГИ СОЦФОНДА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.
По каким электронным сервисам можно получить социальную поддержку инвалидам в ДНР в 2026 году
В региональном Соцфонде рассказали, как через портал «Госуслуги» получить социальную поддержку инвалидам в ДНР в 2026 году (подробнее)