Через портал «Госуслуги» можно получить выписку из электронной трудовой книжки, которая заменяет бумажную форму. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о четырех популярных электронных сервисах для работающих граждан в ДНР в 2026 году.

В Соцфонде сообщили, что работающие граждане могут в любой момент, используя только смартфон, получить важные для них услуги регионального отделения СФР. Вот наиболее популярные электронные сервисы, доступные через портал «Госуслуги»:

1. Информация о состоянии индивидуального лицевого счета (ИЛС).

Закажите выписку, чтобы проверить все данные о вашем стаже, пенсионных баллах, накоплениях и взносах, уплаченных работодателями.

2. Выписка из электронной трудовой книжки (ЭТК).

Получите электронный документ в ваш личный кабинет в формате PDF, заверенный электронной подписью.

3. Корректировка индивидуального лицевого счета.

Если обнаружили неточности в своих данных ИЛС или ЭТК, подайте заявление для исправления ошибок, допущенных работодателем.

4. Электронный листок нетрудоспособности.

Узнайте о своих больничных и суммах начисленных пособий.

УСЛУГИ СОЦФОНДА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

По каким электронным сервисам можно получить социальную поддержку инвалидам в ДНР в 2026 году

В региональном Соцфонде рассказали, как через портал «Госуслуги» получить социальную поддержку инвалидам в ДНР в 2026 году