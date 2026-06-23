ВС РФ продвигаются в Красном Лимане и Константиновке в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать территорию ДНР от ВСУ. Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли удары по бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Рубцы и Волчий Яр в ДНР.

Как сообщили в Минобороны России, в Красном Лимане штурмовые отряды российской армии уничтожают формирования противника и продвигаются на запад. В северо-западной части города российские силы овладели десятью опорными пунктами противника и очистили от ВСУ 46 зданий.

За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, два автомобиля, квадроцикл и шесть дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

В зоне ответственности группировки противник потерял более 220 солдат, 17 автомобилей, две артсистемы и станцию РЭБ.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили свои позиции. ВС РФ нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Стародубовки, Краматорска, Алексеево-Дружковки, Николаевки и Васильевской Пустоши в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке ВС РФ продолжают наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части города. За сутки освобождено 103 здания. Противник потерял до 85 военнослужащих, БМП, бронемашину, восемь автомобилей, САУ, станцию РЭБ, 21 наземный робототехнический комплекс и 27 пунктов управления БПЛА.

Всего в зоне ответственности российской группировки противник потерял до 165 человек личного состава, три бронемашины, 12 автомобилей и самоходную артиллерийскую установку.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Армия России нанесли поражение шести бригадам вооруженных формирований Украины в районах Золотого Колодезя, Новогришино, Доброполья, Рубежного, Водянского в Донецкой Народной Республике и Новогригоровки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 335 военнослужащих, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

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