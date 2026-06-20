«Не видит и не говорит, но все чувствует»: В Донецке открыт сбор средств для 15-летнего Руслана Удовиченко

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Фонд «Время добрых»

Дончанин Руслан Удовиченко родился здоровым и рос активным ребенком. Но в три месяца ни с того, ни с сего перестал есть, потеряв интерес к жизни.

ДВЕ НЕДЕЛИ В КОМЕ

– До этого все было нормально, – вспоминает его мама Марина Леонидовна. – Он улыбался, аукал, все делал, как его сверстники. И вдруг у сыночка пропал сон, он стал вялым и начал закатывать глаза. У мужа Жени одноклассник работает в детской неонатологии, и мы позвали его, чтобы посмотрел Русю. Он сказал, что похоже на судороги, вызывайте скорую. Нас положили в районную детскую больницу №4. А ночью у сына начались судороги – кроху срочно перевели в реанимацию больницы Вишневского. Там у Руси начались приступы еще сильнее и его ввели в искусственную кому. В ней он пробыл почти две недели…

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

ЖИТЬ БЕЗ БОЛИ!

Перенеся герпетический менингоэнцефалит, Руслан Удовиченко остался глубоким инвалидом на всю жизнь.

– Врачи говорили, кто-то носитель герпеса приходил в гости. Могли за ручку-ножку поцеловать, а у мальчика иммунитет был еще слабым. И к нему эта инфекция прицепилась, вызвав воспаление коры головного мозга. На протяжении пятнадцати лет для нас это загадка. До сих пор не можем ее разгадать, – говорит Марина.

Сейчас Руся весит 19 килограммов. Он полностью прикован к постели. Мальчик не видит и не говорит, но все чувствует: чутко реагирует на мамин голос, ее прикосновения и страдает от невыносимых болей, когда спастика скручивает тело.

Из-за прямого попадания снаряда ВСУ семья Удовиченко лишилась дома в Петровском районе Донецка. От обстрелов они укрывались в подвале. Во дворе осколком убило любимую собаку. На фоне постоянного стресса у мамы Руслана обнаружили рак. Измученная тяжелым онкологическим заболеванием (Марина уже перенесла три операции и 54 химии), она борется за жизнь сына в съемной комнате. Оставить Русю у женщины не было мысли никогда – он ее любимый ребенок, который имеет право жить без боли.

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

ПОДДЕРЖИТЕ СБОР

Руслану жизненно необходимы дорогостоящие лекарства для купирования судорог и регулярные курсы специального массажа, которые помогают бороться с контрактурами (это состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута) и облегчают физические страдания. Для этого известный фонд «Время добрых» открыл сбор на 690 тысяч рублей. Осталось собрать 89 124 рубля.

– Вылечить Русю невозможно, но в наших силах избавить его от постоянной мучительной боли, – сказала корреспонденту «КП Донецк» руководитель пресс-службы фонда «Время добрых» Екатерина Ладнова.

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

«МЫ НЕ ПАДАЕМ ДУХОМ»

Марина Удовиченко называет помощь фонда существенной. Семье компенсируют стоимость лекарственных препаратов, которые по назначению врачей покупают родители.

– Мы не падаем духом, – говорит Марина. – Супруг меня любит и дочь Кристина брату, как мама.

На вопрос, какая помощь вам необходима, мама мальчика ответила так:

– Подгузники, пеленки, влажные салфетки – это то, что нужно всегда.

Связаться с Мариной Леонидовной можно по номеру телефона – +7(949) 345-20-99.

Мальчику жизненно необходима помощь. Фото: Архив семьи Удовиченко

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд помощи детям «Время добрых» с 2014 года помогает детям с онкологическими, иммунологическими, генетическими и другими тяжелыми заболеваниями, детям-сиротам, а также медицинским и социальным учреждениям. Под опекой фонда находятся более 500 детей с различными тяжелыми заболеваниями. От постановки диагноза до реабилитации – команда фонда рядом с ребятами на каждом этапе на пути к выздоровлению.

«Время добрых» реализует 21 проект по медицинской, социальной, психологической и правовой помощи детям и семьям.

В 2023 году фонд стал учредителем АНО «Детский хоспис “Одуванчики”». Организация создана для оказания комплексной паллиативной помощи детям и молодым взрослым. Обе организации работают в тесном партнерстве для достижения одной цели – всесторонней помощи подопечным.

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