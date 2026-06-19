Помогают «Ангелы»: Благотворительная стекольная мастерская участвует в восстановлении Горловки

Благотворительная мастерская не оставляет людей в беде. Фото: Сайт Горловской и Славянской епархии

Горловка не сходит с боевых сводок. Буквально каждый день враг бьет по мирным людям, гражданским объектам. Но сильный город не сломить. Все разрушенное горловчане и их шефы из Кузбасса, волонтеры, неравнодушные люди из Большой России стараются восстановить. Этот шахтерский город не победить.

Мастерская работает активно

- Специалисты благотворительной стекольной мастерской епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению отправились в командировку в третью городскую больницу. На месте они изготовили для пострадавшего свыше двухсот оконных стекол, - сообщили в Горловской епархии.

Напомним, мастерская работает очень активно. Вырезали стёкла для общеобразовательной школы № 42 посёлка Никитовка, который наиболее часто подвергается обстрелам ВСУ. Доставить их помог настоятель Николаевского и Иверского храмов Никитовки протоиерей Николай Марковский.

Мастера помогли застеклить девятнадцать домов горловского поселка Зайцево - по просьбе местной администрации. 159 стекол доставил в поселок благотворительный фонд «Добрый ангел». Фонд сотрудничает с Горловской епархией в добрых делах уже не в первый раз, за что социальный отдел выражает ему особую благодарность.

Благотворительная мастерская не оставляет людей в беде. Фото: Сайт Горловской и Славянской епархии

Ангел есть у каждого

Благотворительный фонд «Добрый Ангел»- это люди, которые безусловно верят в то, что у каждого маленького и большого человека должен быть свой добрый ангел на земле.

В 2010 году эти люди объединились чтобы помочь максимальному числу детей.

В 2014 году Донбасс стал мишенью для ВСУ.

- Мы не могли оставаться в стороне и спокойно наблюдать за происходящим. Это были наши соседи, это люди, которые являлись родственниками большого количества таганрогцев, это друзья, это дети. Это мирные жители, которые просто хотели спокойного неба и безопасности. Потому фонд собрал команду и открыл новое направление в оказании помощи, - рассказывают в фонде.

Фонд оказывал помощь в эвакуации жителям Донбасса из районов боевых действий и расселении на территории Ростовской области и Краснодарского края.

А в сентябре 2014 года, волонтеры фонда организовали сбор и доставку гуманитарной помощи в города Донбасса, отправив десятки тонн адресной помощи в виде продовольствия, одежды и средств гигиены.

- Каждый день волонтеры фонда помогают жителям Ростовской области, и рискуя попасть под обстрелы, развозят еду, воду, лекарства и одежду на Донбассе и других освобожденных территориях. Они каждый день помогают в поиске потерявшихся людей и видят глаза полные слез, трепещущие в надежде сердца и раненые души их родственников. Каждый день они делают выбор. И этот выбор определяет для скольких людей, удастся сегодня, хотя бы на время, стать добрым ангелом, - говорят в фонде.

Помощь оказывается постоянно

Благотворительная стекольная мастерская Горловской епархии оказывает помощь бюджетным учреждениям Горловки уже не в первый раз.

- Мастерская принимала участие в восстановлении художественной школы, детских садов № 12 и № 14. Мастерская также обеспечила оконными стёклами жителей восемнадцати повреждённых снарядами домов горловского посёлка Стальсбыт и девятнадцати пострадавших домостроений поселка Пантелеймоновка, передав им в общей сложности порядка пятисот стёкол. Доставка стекла в отдалённые районы Горловки осуществлялась за счёт православных приходов. Помимо этого, мастерская помогла восстановить сотни повреждённых домов в Горловке, Юнокоммунаровске, посёлках Озеряновке, Пантелеимоновке, Новолуганское, - рассказали в епархии.

Благотворительная мастерская не оставляет людей в беде. Фото: Сайт Горловской и Славянской епархии

Как найти

Благотворительная стекольная мастерская работает по адресу: г. Горловка, ул. Вострухина, 1 (здание рядом с Николаевским собором на Кочегарке — филиал музыкальной школы № 1) по понедельникам, средам и пятницам с 8:00 до 15:00. Если ваше жилье пострадало от обстрела или дрона, вы можете бесплатно заказать новые стёкла. Для этого требуется предъявить паспорт, фото повреждений, хотя бы на экране телефона, и указать размеры.

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