Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начавшиеся в мариупольском сквере «Лукоморье» работы - результат победы в рамках голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС

Сквер появился в 1980 году - вместе с открытием детского кинотеатра имени Леонида Лукова. Луков - уроженец Мариуполя, известный кинорежиссер, дважды лауреат Сталинской премии и автор ряда фильмов, среди которых «Донецкие шахтеры», «Большая жизнь», «Александр Пархоменко», «Два бойца», «Рядовой Александр Матросов».

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В середине 2000-х, чтобы «оживить» кинотеатр, его переименовали в «Лукоморье», а следом и прилегающий к нему сквер, установив здесь несколько фигур по мотивам известной пушкинской сказки.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постепенно сквер пришел в негодность: фигуры были изувечены вандалами, накапливалось общее запустение.

В 2025 году «Лукоморье», вместе с несколькими другими локациями, вынесли на голосование по благоустройству городской среды, где он занял первое место.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы сейчас приступаем к реализации первого проекта в рамках программы ФКГС, инициированной и проводимой под кураторством Министерства строительства РФ, - рассказывает глава Мариуполя Антон Кольцов. - «Лукоморье» находится в самом центре города, поэтому за него жители и проголосовали. Подрядчик уже приступил к работам. Мы обсудили планы, график выполнения работ, вопросы финансирования, закупки и поставки оборудования. Все делается для того, чтобы к осени сквер был сдан.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новое озеленение, модернизация систем наружного освещения, детские игровые площадки и общие места отдыха, новые фигуры из сказок Александра Пушкина - все это появится в сквере уже в этом году.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколькими днями ранее завершилось еще одно голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Мариуполе. Победителем стал проект реновации площади Ленинского Комсомола и прилегающей к ней аллеи, за который проголосовал 2071 мариуполец. Работы на этом объекте планируется начать уже в этом году.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Паспорт сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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