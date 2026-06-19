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Общество19 июня 2026 7:00

В центре Мариуполя началась реконструкция сквера «Лукоморье»фотовидео

Парковая зона «Лукоморье» будет полностью реставрирована к началу осени 2026 года
Александр ИВАНОВ
Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начавшиеся в мариупольском сквере «Лукоморье» работы - результат победы в рамках голосования федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС

Сквер появился в 1980 году - вместе с открытием детского кинотеатра имени Леонида Лукова. Луков - уроженец Мариуполя, известный кинорежиссер, дважды лауреат Сталинской премии и автор ряда фильмов, среди которых «Донецкие шахтеры», «Большая жизнь», «Александр Пархоменко», «Два бойца», «Рядовой Александр Матросов».

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В середине 2000-х, чтобы «оживить» кинотеатр, его переименовали в «Лукоморье», а следом и прилегающий к нему сквер, установив здесь несколько фигур по мотивам известной пушкинской сказки.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Постепенно сквер пришел в негодность: фигуры были изувечены вандалами, накапливалось общее запустение.

В 2025 году «Лукоморье», вместе с несколькими другими локациями, вынесли на голосование по благоустройству городской среды, где он занял первое место.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Мы сейчас приступаем к реализации первого проекта в рамках программы ФКГС, инициированной и проводимой под кураторством Министерства строительства РФ, - рассказывает глава Мариуполя Антон Кольцов. - «Лукоморье» находится в самом центре города, поэтому за него жители и проголосовали. Подрядчик уже приступил к работам. Мы обсудили планы, график выполнения работ, вопросы финансирования, закупки и поставки оборудования. Все делается для того, чтобы к осени сквер был сдан.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новое озеленение, модернизация систем наружного освещения, детские игровые площадки и общие места отдыха, новые фигуры из сказок Александра Пушкина - все это появится в сквере уже в этом году.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Несколькими днями ранее завершилось еще одно голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Мариуполе. Победителем стал проект реновации площади Ленинского Комсомола и прилегающей к ней аллеи, за который проголосовал 2071 мариуполец. Работы на этом объекте планируется начать уже в этом году.

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Территория сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Паспорт сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Паспорт сквера «Лукоморье» восстанавливаемого по Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС)

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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