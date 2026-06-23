Работодателям частично компенсируются затраты на охрану труда. Фото: Архив АГ ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (СФР) рассказали, как работодателям возместить часть расходов на охрану труда в ДНР в 2026 году.

ОХРАНА ТРУДА В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ КОМПЕНСАЦИИ И КАКИХ ЗАТРАТ

В Соцфонде сообщили, что размер компенсации может составлять до 20% от суммы взносов на страхование от несчастных случаев, начисленных за предшествующий календарный год. Если часть средств будет направлена на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, то объем может быть увеличен до 30%.

На возмещение расходов могут рассчитывать организации и ИП с наемными работниками при отсутствии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам.

ОСФР по ДНР компенсирует следующие затраты:

- на оценку условий труда;

- на закупку спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты, тренажеров для обучения первой помощи;

- на финансирование установки оборудования для автоматической выдачи средств индивидуальной защиты;

- на организацию медицинских осмотров работников;

- на организацию санаторно-курортного оздоровления сотрудников вредных производств и пенсионеров;

- на оснащение медпунктов и приобретение приборов контроля режима труда и отдыха водителей (тахографов) и другие.

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Работодателю нужно до 1 августа 2026 года подать в региональное отделение СФР заявление вместе с планом финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.

Если изначально страхователь заявил сумму меньше расчетного объема, и Соцфонд ее согласовал, то сумму можно увеличить до расчетного объема. Для этого следует повторно до 1 сентября подать комплект документов.

В пределах разрешенной суммы работодатель вправе перераспределить деньги между направлениями расходов без согласования с СФР.

Заявление о возмещении расходов и документы, подтверждающие выполнение плана, нужно предоставить до 15 ноября. Если необходима корректировка документов, то у работодателя есть пять рабочих дней на исправления.

Решение о возмещении принимается Соцфондом в течение 15 рабочих дней после получения документов. Затем средства перечисляются на расчетный счет организации.

ОХРАНА ТРУДА В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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