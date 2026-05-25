В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, какие субсидии предусмотрены работодателям за трудоустройство ветеранов СВО, инвалидов и одиноких родителей в ДНР в 2026 году.

В Соцфонде сообщили, что работодателям частично компенсируются затраты на заработную плату при трудоустройстве ветеранов СВО и защитников Донбасса, людей с инвалидностью, уволенных с военной службы граждан, одиноких и многодетных родителей, а также ряда других категорий жителей региона.

Важным условием получения субсидии является обязанность трудоустройства гражданина на основании трудового договора, заключенного на неопределенный срок и полного рабочего дня. А также выплата заработной платы в размере не ниже 1,5 МРОТ (27 093 х 1,5 = 40 639,50 рубля).

В зависимости от категории трудоустроенного работника субсидия предоставляется в размере 3 МРОТ (81 279 рублей) или 6 МРОТ (162 558 рублей), увеличенных на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

Средства выплачиваются не единовременно, а тремя частями после трудоустройства сотрудника: по одному МРОТ - через 1, 3 и 6 месяцев.

При трудоустройстве сотрудника с инвалидностью субсидия представляется в увеличенном размере – 6 МРОТ. В этом случае выплата осуществляется в следующем порядке:

- 1 МРОТ через 1 месяц работы;

- 2 МРОТ через 3 месяца работы;

- 3 МРОТ через 6 месяцев работы.

Для получения субсидии работодатель должен обратиться в центр занятости. А компенсировать затраты будет Социальный фонд.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЕТЕРАНОВ СВО И ИНВАЛИДОВ В ДНР В 2026 ГОДУ: СУБСИДИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ ЗА СОЗДАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

Также работодатель может вернуть до 200 тыс. рублей за создание или оборудование рабочего места для гражданина с инвалидностью I и II группы или ветерана боевых действий с инвалидностью. Субсидию предоставляет отделение СФР по ДНР.

При этом рабочее место должно быть оборудовано в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). Трудовой договор с инвалидом заключен на срок не менее 9 месяцев, на условиях полного рабочего дня с учетом продолжительности, установленной для данной категории работников. Оплата труда - в размере не менее одного МРОТ (27 093 рублей) и установленных законодательством выплат компенсационного характера.

Компенсировать работодатель может только отдельные виды расходов. Это:

- закупка оборудования, технических приспособлений, мебели;

- монтаж и установка;

- обустройство рабочего места на дому, если это закреплено в трудовом договоре.

Этапы оформления:

- в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора работодатель подает заявление в службу занятости населения на получение субсидии и документы, подтверждающие расходы на создание (оборудование) рабочего места;

- в течение 15 рабочих дней служба занятости проводит проверку заявления и сведений по каждому трудоустроенному сотруднику и направляет заявление в СФР;

- в течение 10 рабочих дней отделение СФР включает работодателя в реестр и перечисляет субсидию.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЕТЕРАНОВ СВО И ИНВАЛИДОВ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

