Чтобы студенту сохранить социальную доплату к пенсии, нужно выполнить ряд условий при официальном трудоустройстве. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как студенты могут подработать летом и сохранить социальную доплату к пенсии в ДНР в 2026 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОМУ ПОЛОЖЕНА

В Соцфонде сообщили, что для пенсионеров предусмотрена федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Доплата назначается в случае, если суммарный размер материального обеспечения человека меньше размера ПМП. В ДНР прожиточный минимум на пенсионера в 2026 году составляет 15 311 рублей.

Доплата устанавливаются только неработающим пенсионерам. Граждане обязаны немедленно известить СФР по месту жительства о поступлении на работу или выполнении иной оплачиваемой деятельности.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КОГДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПОДРАБОТКИ СОХРАНЯЕТСЯ ВЫПЛАТА

Трудоустройство студентов не является основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности, если они ее получают.

При этом федеральная социальная доплата к пенсии в период работы не выплачивается. Однако есть исключения. В Соцфонде рассказали, в каких случаях ФСД будет сохранена:

- трудоустройства или участия в общественных работах по направлению службы занятости;

- работы в студенческих отрядах по трудовому договору в период летних каникул.

Чтобы доплата не прекращалась, студентам необходимо подтвердить факт такой работы и предоставить в клиентскую службу ОСФР по ДНР:

- справку об обучении и справку о периоде каникул на текущий год;

- справку о членстве в студенческом отряде;

- сведения о заключении трудового договора и сроках его действия (выдает организация-работодатель).

Важно знать, что возраст студента должен быть не более 23 лет, а форма обучения — очная.

Стоит помнить, что при официальном трудоустройстве студентов в летнее время период работы войдет в трудовой стаж и позволит заработать первые пенсионные коэффициенты. Такое станет возможным при наличии «белой зарплаты» и регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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