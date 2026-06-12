Умения и навыки, полученные на занятиях по труду, могут пригодиться школьникам в работе. Фото: Правительство ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали об особенностях официального трудоустройства школьников в ДНР в 2026 году.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНИКОВ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Началась пора летних каникул, и немалое число школьников захочет найти подработку. В Соцфонде рекомендуют устроиться официально, чтобы начать копить страховой стаж.

Как понять, что первая работа официальная:

- работодатель заключит трудовой договор;

- заведет электронную трудовую книжку;

- внесет за молодого работника страховые взносы.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНИКОВ В ДНР В 2026 ГОДУ: ЧТО ДАЕТ ОФИЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

После официального трудоустройства начнет формироваться стаж и пенсионный коэффициент – основные составляющие будущей пенсии.

Также появится право на социальные гарантии. В частности, от длительности стажа напрямую зависит и размер будущих выплат по больничному листу.

Проверить официальное трудоустройство можно на портале «Госуслуги», заказав выписку из индивидуального лицевого счета (ИЛС).

Важно, чтобы у подростка был СНИЛС. Тогда сведения о работе отразятся в системе обязательного пенсионного страхования,.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНИКОВ В ДНР В 2026 ГОДУ: ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ

Трудоустройство несовершеннолетнего имеет определенные возрастные ограничения. Работа в возрасте от 14 до 16 лет возможна только при наличии письменного согласия родителя или опекуна.

Зато с 16 лет подросток вправе самостоятельно заключать трудовой договор с работодателем.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНИКОВ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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