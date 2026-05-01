Более 100 тысяч жителей ДНР уже сделали выбор в пользу электронной трудовой книжки. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о преимуществах электронной трудовой книжки в ДНР.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА В ДНР: В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО

В Соцфонде сообщили, что число жителей ДНР, сделавших выбор в пользу электронной трудовой книжки (ЭТК) вместо бумажной, превысило 100 тысяч.

Можно назвать ряд преимуществ электронной книжки по сравнению с бумажным документом:

1. Постоянный доступ к сведениям. ЭТК содержит те же данные, что и бумажная версия: о месте работы, должности, датах приема, увольнения и перевода на другую должность, а также реквизиты документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

2. Невозможно потерять или испортить.

3. Снижает риск внесения ошибочной или неточной информации о трудовом стаже, а также обеспечивает высокий уровень защиты и сохранности персональных данных. Сведения о кадровых изменениях отражаются в электронной книжке в течение нескольких дней после того, как работодатель передал эту информацию в отделение Соцфонда.

4. Заверяется электронной подписью и действительна во всех инстанциях.

5. Дополнительные возможности дистанционного трудоустройства.

6. Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА В ДНР: КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПИСКУ

Гражданин может самостоятельно контролировать все данные на портале «Госуслуги». Для этого достаточно выбрать услугу «Выписка из электронной трудовой книжки» в разделе «Справки и выписки» и оформить запрос. Документ сформируется в формате PDF и поступит в личный кабинет пользователя в течение нескольких минут.

Выписка юридически равнозначна бумажной книжке. Ее можно предъявлять:

- при устройстве на работу;

- в органах соцзащиты для назначения пособий и получения льгот;

- в визовых центрах и консульствах для оформления визы для поездки за границу;

- в суде, если нужно подтвердить информацию о месте работы и трудовой деятельности;

- при поступлении в образовательное учреждение.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА В ДНР: КАК ПЕРЕЙТИ С БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТА

Чтобы перейти на электронную трудовую книжку, работнику необходимо подать соответствующее заявление по месту работы в кадровую службу. После этого работодатель сделает в бумажной трудовой книжке необходимую запись и выдаст ее гражданину на хранение.

При необходимости получить информацию о трудовой деятельности можно и в бумажном виде, обратившись в клиентскую службу отделения СФР по ДНР.

Напомним, что у тех, кто впервые устроился на работу, трудовая книжка ведется сразу в электронном виде, без оформления бумажной версии.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА В ДНР: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

