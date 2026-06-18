Что делать автовладельцу в ДНР, если сбил дикое животное: важный алгоритм

ДТП с дикими животными происходит все чаще. Фото: Минприроды

В Республике все чаще встречается проблема, более характерная для лесистых и таежных районов - дикое животное выбегает на дорогу и его сбивают. Специалисты говорят, что проблема будет только набирать остроту.

Ищут где лучше

- Все эксперты уже много раз рассказали, что звуки боевых действий заставляют зверей и птиц переселяться туда, где потише. Мол, пугают звуки разрывов и боевых действий. Это правда, но далеко не вся — мы сами создаем условия, чтобы животные из лесостепи к нам приходили, - поясняет кандидат биологических наук Владимир Еремеев.

По его словам, люди сами создают условия, чтобы дикая фауна шла в населенные пункты, а также бегала по автодорогам.

- Мы уже поднимали вопрос о волке. Он идет к городским и сельским стихийным свалкам бытовых отходов, а также «потаскивает» отбившихся от стаи (или изгнанных ею) безнадзорных собак, - говорит ученый. - Если бы у нас бурый медведь был в изобилии — встречали бы и его в городе, как на Камчатке и в ряде районов Дальнего Востока. В Хабаровске несколько лет назад медведица с медвежатами в торговый центр забрела. Дверь на фотоэлементе перед ней открылась — зверь вошел с медвежатами.

Люди систематически создают благоприятную среду для размножения диких животных рядом с собой.

- Есть еще и такой фактор — селяне держат меньше скота на природном выпасе. Прирост массы тела меньше, а мороки больше. Кабан еще и стихийную свалку освоит. Ночевать животные там не станут, будут ходить в относительно тихие лесные насаждения и обратно, питаться. По пути туда и обратно они легко могут стать виновниками ДТП. И изменить эту ситуацию, кроме как регулирующими отстрелами, невозможно, - говорит ученый.

Шум играет особую роль

А еще, говорит эксперт, люди так уж устроены, что создают вокруг себя много шума.

- Взять тех же бизонов, который выживают возле Саур-Могилы. Они, как и кабаны, не любят громких звуков – выстрелов, сигналов автомобилей, грохота. В стрессовой ситуации группа животных может рвануть куда глаза глядят. А у нас в ДНР еще и появилась мода мчаться на автомобиле как можно быстрее. Кто вражеского дрона боится, а кто вечно опаздывает. А теперь описываю ситуацию — наступили сумерки, авто летит с превышением скорости по межгородской дороге с зажженными фарами. Что сделает дикий зверь, если он рядом: он сначала выскочит на дорогу, а потом замрет, оглядываясь, чтобы сориентироваться. Что за шум и свет? Если быстро ехать, тех секунд, которые у зверя от природы на реакцию от непривычной опасности, у него не будет. А водитель попадет в ДТП, - предупреждает Еремеев.

Если сбили зверя

Минприроды ДНР разъясняет порядок действий водителя при ДТП с диким животным. Напомним, что сохранение поголовья дикий животных — часть национального проекта «Экологическое благополучие».

- При ДТП с диким животным водитель обязан действовать также, как и при любом другом дорожно-транспортном происшествии. Уезжать с места аварии до ее официального оформления запрещено — это приравнивается к оставлению места ДТП и влечет административную ответственность. Дикое животное является собственностью государства, - напоминает министр природных ресурсов и экологии ДНР Алексей Шебалков.

Алгоритм действий от экологов

- Остановите автомобиль и включите аварийную сигнализацию.

- Выставьте знак аварийной остановки.

- Проверьте состояние пассажиров.

- Вызовите сотрудников ГИБДД.

- Не приближайтесь к сбитому животному.

- Зафиксируйте обстоятельства ДТП.

- Уведомите страховую компанию.

- Соблюдение этих правил поможет избежать проблем с законом, корректно оформить происшествие и минимизировать финансовые потери. Минприроды ДНР призывает проявлять внимательность на дорогах, особенно в зонах, где возможны выходы диких животных, - пояснил Шебалков.

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