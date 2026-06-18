Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мариуполе на территории Больницы интенсивного лечения (БИЛ) открылась современная столовая. Учреждение доступно как для медицинского персонала, так и для пациентов. В столовой предлагают множество блюд: первые и вторые блюда, а также хлебобулочные изделия собственного производства. При этом цены здесь доступные.

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В помещении выполнен комплексный ремонт: заменены все коммуникации и санузлы, с нуля создано внутреннее и внешнее оформление; в пищеблоке установлено современное оборудование для приготовления блюд. В зале - новая, комфортная мебель. Помимо реализации готовых блюд столовая также поставляет блюда в стационары БИЛ для питания пациентов - на бесплатной основе.

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Газировки у нас нет - зато есть домашний компот из свежих фруктов. Приглашаю всех заглянуть и посмотреть, как это устроено. Это первый такой формат в Донецкой Народной Республике, - говорит главный врач больницы Валентина Гавриляк. - Мы сделали это для удобства и медработников, которые смогут спокойно перекусить в обед, и посетителей - тех, кто ждет обследования или навещает близких. Теперь общаться с родными можно не в коридорах, а за уютным столом: выпить стакан свежесваренного компота, поговорить и тем самым позаботиться об их комфорте.

Столовая работает в западной части больничного комплекса, рядом с станцией переливания крови. Режим работы - с 8:30 до 15:00.

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новая столовая Больницы интенсивного лечения в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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