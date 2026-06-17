Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ

Реконструкция розария Донецкого ботанического сада, под который отведен целый гектар, в полном разгаре. В клумбах-модулях, расположенных по кругу, уже цветут больше 50 сортов роз зарубежной селекции. Коллекцию необычных новинок (а это и двухцветные, и полосатые, и даже хамелеоны) продолжают расширять. В этом же году здесь начнут создавать сектор, где будут только английские розы.

Английские розы - это розы, которые создал британский селекционер Дэвид Остин. Они сочетают в себе классические формы старинных роз с достижениями науки. Крупные кусты обильно цветут и не один раз и редко болеют.

Вокруг клумб вымощена широкая дорога из тротуарной плитки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

«КОМСОМОЛЬСКИЙ ОГОНЕК»

Третий сектор – розы отечественной селекции. Здесь есть кусты, высаженные еще в начале 80-х годов прошлого века. Самые популярные - «Комсомольский Огонек».

- «Как молоды мы были…». Этот сорт словно возвращает в прошлое, порой говорят посетители, - рассказывает куратор розария Алена Папазова.

Одна из здешних жемчужин - чайно-гибридная «Пестрая Фантазия» (СССР). У розы двухцветные лепестки, пурпурно-малиновые с белыми полосами и штрихами.

– В старой части розария старинные розы, сорта которых были выведены 200 и более лет назад. Они цветут один раз, но долго, – отмечает куратор.

Вокруг клумб вымощена широкая дорога из тротуарной плитки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Вокруг клумб вымощена широкая дорога из тротуарной плитки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

СИМВОЛ ДОНБАССА

Сегодня посетителей ботсада радуют свыше 300 сортов роз. Через год-полтора их станет еще больше. У Сада амбициозные планы развития. Роза – символ Донбасса.

Немало новых роз Донецкому ботаническому саду подарила Ассоциация производителей посадочного материала. Сейчас они на отдельном поле. За каждым новым сортом специалисты наблюдают три года. Лучшие рекомендуют для озеленения клумб в парках, скверах и вдоль дорог.

На сегодня дорога вокруг цветущих клумб розария расширена и вымощена тротуарной плиткой. Красоту роз обрамляет газон с зеленой травой. Согласно плану реконструкции, здесь появятся арки, перголы – все, чтобы показать королеву цветов во всей красе.

Вокруг клумб вымощена широкая дорога из тротуарной плитки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Вокруг клумб вымощена широкая дорога из тротуарной плитки Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его - 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научное учреждение, способное решать экологические проблемы региона. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 7 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических.

Алена Папазова вкладывает душу в вверенный участок Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

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