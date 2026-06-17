Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ФАНТАЗИЙНАЯ ОКРАСКА

В этом году Донецкий ботанической сад удивил буйством цветения роз. Розарий, расположенный на целом гектаре, преобразили необычные экземпляры зарубежной селекции. Теперь здесь появились серые, пепельные и терракотовые, окрашенные в теплые кирпичные и красно-коричневые оттенки, розы. Среди новинок – выделяющиеся сиреневые и ярко-оранжевые.

Королеве цветов не чужда и так называемая фантазийная окраска. Обращают на себя внимание красные розы с желтыми штрихами, алые с розовыми полосами… По соседству с полосатыми экземплярами притягивают внимание и розы-«глазастики». Это гибриды дикой персидской розы. У них красный, красно-коричневый или фиолетовый глазок у центра цветка. Некоторые сорта «хамелеонят» – меняют оттенок в зависимости от погоды, времени суток или возраста бутона. Например, лепестки розы сорта «Графиня Диана» (Германия) в сухую погоду ярко-оранжевые, а после дождя они становятся малиновыми.

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Саду Евгения Кондратюка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель директора Донецкого ботанического сада Марина Борисюк Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

БОЛЕЕ ЯРКИЕ И НЕ ВЫГОРАЮТ

Прошлой осенью здесь высадили больше 50 сортов роз зарубежной селекции. Они выведены в Германии, Бельгии, США, Нидерландах, Франции после 2000 года. А выращены – в местном питомнике, в Волновахе. Все они дружно зацвели благодаря тому, что саженцы были трехлетними.

– Современные сорта роз, цветы которых не выгорают и более яркие, высадили в рамках реконструкции розария. Раньше были популярны чайно-гибридные розы, у которых один цветок с полным бутоном. Сейчас наших посетителей больше восхищают «флорибунды» (от латинского – «обильно цветущие»). Этой группе сортов свойственно много цветков на одном побеге. А среди последних новинок – ландшафтные розы, которые стелются по земле и цветут практически все лето, – рассказала «КП Донецк» куратор розария Донецкого ботанического сада Алена Папазова.

СТАРИННЫЕ РОЗЫ

Немалый интерес вызывают розы отечественной селекции. Одна из жемчужин - чайно-гибридная «Пестрая Фантазия» (СССР). У розы двухцветные лепестки, пурпурно-малиновые с белыми полосами и штрихами.

– Здесь есть и старинные розы, сорта которых были выведены 200 и более лет назад. Они цветут один раз, но долго, – говорит Алена Алексеевна.

Королева цветов есть и в других экспозициях. В Саду Евгения Кондратюка привлекают внимание своей элегантностью розы, привитые на шиповник. Их называют штамбовыми (штамб - высокий ствол). В Итальянском саду сейчас живописно цветут плетистые розы. Благодаря реконструкции и усилиям сотрудников, в ботаническом саду их станет еще больше. Отдельные сорта роз цветут здесь и в ноябре – до сильных заморозков.

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Куратор розария Алена Папазова Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Розарий заиграл новыми красками Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА «КП»

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Площадь его - 203 гектара. Был заложен в Богодуховской балке в 1965 году. Ботанический сад в промышленном Донбассе создавался, прежде всего, как научное учреждение, способное решать экологические проблемы региона. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 7 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических.

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