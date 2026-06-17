При рождении двойни мама может оформить отпуск по уходу за одним ребенком, а папа - за другим Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, каким при рождении двойни будет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в ДНР в 2026 году.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

В Соцфонде сообщили, что в 2026 году для работающих родителей максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составляет 83 021,18 рубля. Минимальный размер выплаты - 10 669,64 рубля.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка работника за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. Но не менее установленного минимального размера. Для оформляющих выплату в нынешнем году – это 2024 и 2025 годы.

Если работник вернется на работу раньше, чем закончится отпуск по уходу за ребенком, или устроится на другую работу во время отпуска, выплата пособия будет продолжаться до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДВОЙНИ

При рождении двойни отпуск по уходу за ребенком могут оформить оба работающих родителя. Например, мама - за одним ребенком, папа - за другим.

В этом случае каждый из родителей будет получать пособие в размере 40% своего среднего заработка. Поэтому суммы выплаты у родителей будут отличаться.

Если в отпуске по уходу за ребенком будет находиться только один родитель (например, мама), то она получит пособие в размере 40% среднего заработка с расчетом на каждого ребенка. Таким образом, общий размер выплаты составит 80% от среднего заработка за два предшествующих календарных года. При этом он не может быть менее суммированного минимального размера – 21 339,28 рубля.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ В ДНР В 2026 ГОДУ: СРОКИ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ

Для назначения пособия следует подать заявление работодателю одновременно с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

Соцфонд назначит выплату и перечислит деньги в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения от работодателя соответствующих сведений и документов.

Выплата пособия в последующие месяцы осуществляется не позднее 8-го числа. Так, за июнь 2026 года деньги должны перечислить 8 июля.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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