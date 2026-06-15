Количество детей и очередность их рождения при определении права на сертификат учитывается по матери

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как от возраста и количества детей зависит размер сертификата на материнский капитал в ДНР в 2026 году.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ОТ ВОЗРАСТА И КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ РАЗМЕР СЕРТИФИКАТА

В Соцфонде напомнили, что материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей. Сейчас сертификат на первого ребенка составляет 728 921,90 руб. За второго семья получит 234 321,27 руб., если первый ребенок родился после 1 января 2020 года, и на него уже оформлялся материнский капитал.

Если ранее семья не получала на первенца сертификат, то его размер составит 963 243,17 руб. При этом возраст первого ребенка не имеет значения, даже если он уже совершеннолетний.

На третьего ребенка не предусмотрен материнский капитал. Такая семья может рассчитывать на другие виды социальных выплат. Ознакомиться с ними можно на сайте СФР.

Кроме того, семья с тремя и более детьми вправе оформить статус многодетной, и будет иметь право на различные льготы. В ДНР этот вопрос регулируется республиканским законом от 07.07.2025 № 200-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Донецкой Народной Республике».

В Соцфонде разъяснили и такой вопрос: как быть с маткапиталом, если родившийся ребенок для жены третий, а для мужа - первый? Сертификат обычно выдается матери ребенка, мужчине - в исключительных случаях, если у мамы больше нет права на него.

Количество детей и очередность их рождения при определении права на маткапитал учитывается по матери. Если женщина уже получала сертификат на своего второго ребенка, то при рождении третьего он не назначается. Даже если для мужчины этот ребенок первый по счету и ранее таким видом господдержки отец для своих целей не пользовался.

При этом статус многодетного родителя с правом на льготы и гарантии получит только женщина, которая является матерью троих детей.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДНР В 2026 ГОДУ: НА ЧТО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Средства сертификата можно потратить только на цели, определенные законом: на улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии мамы или отца-одиночки, оплату образования (начиная с дошкольного) любого ребенка в семье и проживания его в общежитии, на товары и услуги для социальной адаптации любого ребенка с инвалидностью.

Обналичить материнский капитал нельзя. Средства перечисляются непосредственно на счета организаций-исполнителей услуг. Исключение - единовременная выплата, которую можно получить в случае, если на сертификате осталось менее 10 тыс. руб.

Также семьи со среднедушевым доходом не более двух прожиточных минимумов по региону (в ДНР эта цифра составляет сейчас 35 606 рублей на одного члена семьи) могут получать ежемесячную выплату до достижения возраста трех лет ребенка, который дал право на сертификат. С 2026 года размер выплаты составляет 17 269 рублей – это 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Подать заявление можно при личном обращении в клиентскую службу отделения СФР или в отделении МФЦ. Также можно воспользоваться онлайн-режимом на портале «Госуслуги». Для этого в личном кабинете выбрать раздел «Семья», перейти по вкладке «Все о материнском капитале», нажать кнопку «Потратить средства».

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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