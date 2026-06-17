Для получения направления на МСЭ нужно сначала пройти обследование в больнице по месту жительства. Фото: Минздрав ДНР

В главном бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) рассказали о сроках проведения медико-социальной экспертизы для установления инвалидности в ДНР в 2026 году.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ДНР В 2026 ГОДУ: КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ОТКАЗАЛИ В НАПРАВЛЕНИИ

В главном бюро МСЭ сообщили, что медико-социальная экспертиза проводится для установления степени ограничения жизнедеятельности гражданина, определения инвалидности, разработки индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

Порядок процедуры следующий. Сначала гражданин обращается, как правило, в медицинскую организацию по месту жительства. После сдачи анализов и обследования врачебная комиссия больницы принимает решение о направлении на МСЭ.

Однако в некоторых случаях медорганизация может выдать заключение об отказе. Это может произойти, если, по мнению комиссии, у пациента отсутствуют основания для проведения МСЭ, или если предоставленные документы не соответствуют установленным требованиям.

Отказ врачебной комиссии можно обжаловать. Для этого нужно обратиться:

- в территориальный орган Росздравнадзора, если обжалуете решение государственной, муниципальной или частной медорганизации;

- в Росздравнадзор, если обжалуете решение федеральной медорганизации;

- к организации-учредителю, если обжалуете решение ведомственной медорганизации. Например, в МВД, если отказала клиника МВД.

В заявлении нужно обосновать, что не учла врачебная комиссия, и подтвердить это документами.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ

После направления медицинской организацией документации на экспертизу (направления на МСЭ) отсчет срока начинается с даты ее регистрации в бюро МСЭ. Общий срок проведения медико-социальной экспертизы не более 30 рабочих дней с момента регистрации.

Сокращенные сроки предусмотрены для следующих категорий граждан:

1. Лица, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, - при наличии соответствующего заключения врачебной комиссии, отметка о котором проставляется в направлении. Срок проведения МСЭ - не более 3 рабочих дней.

2. Пациенты, находящиеся на лечении в стационаре в связи с операцией по ампутации конечности и нуждающиеся в первичном протезировании. Срок проведения МСЭ также составляет не более 3 рабочих дней.

3. Участники специальной военной операции (СВО). Для них срок проведения МСЭ сокращен до 10 рабочих дней.

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