Жителям ДНР нужно до 1 января 2028 года заменить старые справки об инвалидности, в которых не указан срок действия, на документы российского образца. Фото: Архив Фонда «Защитники Отечества»

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как в упрощенном порядке переоформить бессрочные документы об инвалидности в ДНР в 2026 году.

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В Соцфонде сообщили, что граждане с инвалидностью могут в упрощенном порядке переоформить бессрочные документы об инвалидности старого образца на новые.

При замене документов будет подтверждена ранее установленная группа инвалидности без указания срока переосвидетельствования, а если состояние здоровья ухудшилось, то группу скорректируют. Переосвидетельствование проводится в рамках медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Это правило применяется к совершеннолетним жителям ДНР, которые до 1 марта 2023 года были признаны инвалидами без срока переосвидетельствования, то есть бессрочно, а также к детям с инвалидностью до 18 лет.

Замена документов в связи с установлением инвалидности, на документы, выдаваемые в соответствии с законодательством РФ, будет проводиться до 1 января 2028 года.

В Соцфонде обратили внимание на важный момент. Если срок действия документов об инвалидности, выданных на территории четырех регионов Донбасса и Новороссии или Украины, истекает (или уже истек) в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2026 года, то пройти переосвидетельствование в рамках МСЭ необходимо до 31 декабря 2026 года.

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Напомним, с 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в правила признания гражданина инвалидом, утвержденные постановлением Правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 588.

Теперь в случае признания гражданина инвалидом справка о факте установления инвалидности, выписка из акта МСЭ и индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА) формируются в электронном виде и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя бюро МСЭ (главного бюро МСЭ, Федерального бюро МСЭ) либо уполномоченного им должностного лица. Затем эти документы направляются в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги».

Если направление в личный кабинет невозможно, то справка и ИПРА оформляются на бумажном носителе, заверяются печатью бюро МСЭ и отправляются инвалиду или его законному представителю заказной почтой. При медико-социальной экспертизе с личным присутствием гражданина справка и ИПРА выдаются непосредственно в бюро МСЭ в бумажном виде.

Гражданин или его законный представитель должны подать заявление в бюро МСЭ о способе получения документов.

Важно знать, что бумажные документы заверяются печатью в бюро МСЭ вне зависимости от места проведения МСЭ. А электронные документы имеют ту же юридическую силу, что и бумажные.

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