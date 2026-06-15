ВС РФ продвигаются в Константиновке и Красном Лимане в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах Рубцов, Яцковки, Лозового, Волчьего Яра и Карповки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, в Красном Лимане ДНР российские войска вышли на северо-западные окраины города, а также установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным районами. Штурмовики 25-й армии наступают в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. За сутки освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 человек и семь автомобилей. Общие потери противника в полосе группировки войск «Запад» - свыше 210 военных, пять бронемашин, 25 авто и артсистема.

За сутки подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. ВС РФ нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Славянска и Краматорска в Донецкой Народной Республике.

В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го корпуса уничтожают заблокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки освобождено 117 зданий, враг потерял до 90 военных, три бронеавтомобиля и 20 пикапов. Всего в полосе «Южной» противник потерял до 150 человек, три бронемашины, 25 авто и шесть артиллерийских систем.

- Успешные действия и продвижение подразделений «Южной» группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину, - отмечают в ведомстве.

За сутки группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю. Армия России нанесла поражение десяти бригадам ВСУ в районах Ленина, Доброполья, Анновки, Сергеевки, Светлого, Райского, Кутузовки, Шевченко, Красноярского в Донецкой Народной Республике и Новопавловки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили свыше 280 солдат, бронетранспортер, две бронемашины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

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