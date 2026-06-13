В Мариупольском зоопарке живут две очаровательные чернобурки - Боня и Аза. Фото: t.me/Mariupol_zoopark

В Мариупольском зоопарке живут две очаровательные чернобурки - Боня и Аза. Их трогательную историю рассказал Виктор, сотрудник зоопарка, который особенно привязался к Азе и с теплотой вспоминает дни, проведенные рядом с ней.

В Мариупольском зоопарке живут две очаровательные чернобурки - Боня и Аза. Фото: t.me/Mariupol_zoopark

В Мариупольском зоопарке живут симпатичные чернобурки Боня и Аза t.me/Mariupol_zoopark

Для Виктора Аза - не просто подопечная, а настоящая «дочечка». Он с улыбкой вспоминает, как каждое утро просыпался ровно в 4 часа от легкого покусывания в ухо: лисичка не хотела скучать и настойчиво звала его играть. Эта маленькая привычка стала для работника зоопарка особенным ритуалом, символом их необычной дружбы.

Однажды Аза серьезно заболела. Виктор, не раздумывая, обратился к директору зоопарка, Савелию Вашуре, с просьбой позволить ему самому ухаживать за любимицей. Руководитель, человек большой души, не только не отказал, но и предложил помощь и ресурсы зоопарка. Однако Виктор твердо решил взять заботу на себя - столько чувств и ответственности было вложено в эту лисичку.

Аза - крошечная и невероятно трогательная.

- Моя куколка, - так ласково называет ее Виктор.

Он искренне надеется, что однажды в вольере появится пополнение - маленькие лисята.

Боня, вторая чернобурка, не менее прекрасна. По словам сотрудника зоопарка, обе лисички - самые красивые из всех чернобурок, которые живут в зоопарке. Есть у Бони и Азы своя особенность: они линяют удивительно равномерно и аккуратно, в отличие от других лисиц в зоопарке, у которых шерсть выпадает будто «кусочками».

Боня появилась в зоопарке до того, как Виктор начал там работать, поэтому особой связи между ними не сложилось. А вот Аза помнит и узнает не только своего главного опекуна, но и близких ему людей: радуется, когда к вольеру подходят его супруга или мама.

В Мариупольском зоопарке живут две очаровательные чернобурки - Боня и Аза. Фото: t.me/Mariupol_zoopark

Одна из самых необычных страниц в жизни Азы связана с кошкой Виктора. В какой-то момент лисичку пришлось держать дома, и тут произошло настоящее чудо: кошка буквально «удочерила» Азу. Она носила ее в зубах, залазила к ней в коробочку, не отходила ни на шаг, приносила ей еду и всячески проявляла заботу. Аза, в свою очередь, пыталась убегать, а кошка - догонять. Эти забавные и трогательные моменты стали отдельной маленькой историей о дружбе разных видов.

Сегодня Боня и Аза продолжают жить в Мариупольском зоопарке, радуя посетителей своей красотой и непосредственностью. А для Виктора они навсегда останутся не просто животными, а частью его жизни - с их привычками, характерами и той самой утренней игрой, которая начиналась с легкого покусывания в ухо.

Напомним, что ранее в Мариупольском зоопарке родился редкий уссурийский тигренок. В семье уссурийских тигров из Мариуполя произошло долгожданное пополнение.

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