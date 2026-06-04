Уссурийские тигры, находящиеся под угрозой исчезновения, являются одними из самых редких представителей семейства кошачьих. Фото: t.me/Mariupol_zoopark

В Мариупольском зоопарке с гордостью сообщили о радостном событии - рождении очаровательной уссурийской тигрицы. Малышка стала настоящим подарком для сотрудников и посетителей.

- В нашем зоопарке очень важное событие. Родился уссурийский тигренок, девочка. Родителей зовут Гера и Зевс, - рассказал один из работников зоопарка.

В зоопарке Мариуполя родился уссурийский тигренок t.me/Mariupol_zoopark

Уссурийские тигры, находящиеся под угрозой исчезновения, являются одними из самых редких представителей семейства кошачьих. Появление нового члена в их числе - это демонстрация успешной работы зоопарка по сохранению редких видов животных.

Сотрудники зоопарка запечатлели на видео трогательные моменты, где малышка, следуя примеру матери, учится всем премудростям тигриной жизни. В кадре видно, как маленькая тигрица старательно повторяет каждое движение матери, осваивая тонкости охоты и передвижения.

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