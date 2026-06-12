Российские войска нанесли поражение ВСУ в районе Константиновки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России нанесли поражение украинским боевикам в районе населенного пункта Константиновка. Он находится в зоне ответственности «Южной» группировки войск, где ВС РФ освободили населенный пункт Роскошное.

Там добавили, что ВСУ также за сутки понесли потери в районах населенных пунктов Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка и Артема.

- Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Senator» канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы, - рассказали в Министерстве обороны России.

Также сообщается, что военнослужащие группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю.

- Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Завидо-Кудашево, Новоалександровка, Кучеров Яр, Василевка, Доброполье, Анновка, Сергеевка Донецкой Народной Республики.

На этом направлении ВСУ за сутки потеряли более 310 человек личного состава.

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