Зарегистрируйте недвижимость правильно: Порядок подачи документов на кадастровый учет в ДНР

В ДНР проводятся масштабные кадастровые работы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас в ДНР наблюдается настоящий бум по поводу легализации документов на недвижимость. Казалось бы, времени отводилось много, но если бы документы на недвижимость были единственной проблемой у жителей. А там, где проблемы и разное толкование законов — всегда много домыслов и слухов. «Комсомолка» разбиралась в нюансах становления на кадастровый учет.

На данный момент проводятся масштабные кадастровые работы. Их осуществляет филиал ППК «Роскадастр» по ДНР.

Они направлены на формирование и проверку сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ведь сколько недвижимости от маленького дачного домика до торгового центра находятся в «подвешенном» состоянии — даже представить трудно.

В «Роскадастре» разъясняют: проведение кадастровых работ является основой для легитимизации прав собственности, осуществления сделок с недвижимостью, а также для будущего строительства.

«Роскадастр» обеспечивает сопровождение процессов, включая:

– Постановку на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков: подготовка и оформление межевых планов, технических планов, актов обследования.

– Кадастровые работы в отношении объектов, претерпевших изменения: внесение в ЕГРН сведений о реконструкции, перепланировке, разделении или объединении объектов недвижимости.

– Устранение реестровых и кадастровых ошибок: проведение проверки и подготовка документов для исправления недостоверных или некорректных сведений, содержащихся в ЕГРН». Об этом рассказала заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по ДНР Екатерина Колоденко.

Результатом выполнения кадастровых работ является подготовка таких документов : межевой план, технический план, акт обследования и другие. Для получения одного из вышеперечисленных документов необходимо заключить с филиалом ППК «Роскадастр» по ДНР договор подряда.

- Чтобы заключить договор необходимо обратиться в офис приема филиала ППК «Роскадастр» по ДНР. Собственник объекта недвижимости имеет возможность подать документы в отношении всех принадлежащих ему объектов недвижимости одновременно. Такой порядок подачи предусматривает представление полного пакета документов, подтверждающих право собственности и иные сведения, относящиеся к каждому объекту, единовременно. Важно, что если подача документов осуществляется представителем на основании доверенности, применяется другой порядок. Один представитель может подать документы только в отношении объектов недвижимости, расположенных по одному адресу в течении одного рабочего дня. Например, только одна квартира или только дом и земельный участок под ним, – отметила Колоденко.

Договор можно заключить в любом офисе приема документов филиала ППК «Роскадастр» по ДНР. Адреса офисов:

г. Донецк пр-кт Ильича, д. 17в

г. Макеевка улица Ленина д. 55/27 помещение 37

г. Дебальцево улица Советская д. 28

г. Енакиево улица Блюхера д. 126В

г. Снежное улица Декабристов, д.16

г. Торез улица 50 лет СССР д. 6

г. Шахтерск улица 50 лет СССР д. 7

г. Горловка улица Интернациональная д. 4а

г. Амвросиевка улица Ленина д.9

пгт Тельманово проспект Мира д. 7

пгт Старобешево улица Советская д.49

г. Докучаевск улица Александра Захарченко, д. 22

г. Волноваха улица Героя России Владимира Жоги д. 3

г. Мариуполь проспект Ленина д. 114

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