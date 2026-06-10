Чтобы вам направили электронную выписку, нужно при подаче заявления отметить способ получения результата. Фото: Архив Минтруда ДНР

В республиканском Министерстве имущественных и земельных отношений сообщили о возможности получения в электронном виде выписок из Реестра имущества ДНР.

РЕЕСТР ИМУЩЕСТВА ДНР: КАК ПОЛУЧИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ВЫПИСКУ

С 8 июня 2026 года Минимущества начало предоставлять выписки из Реестра имущества ДНР в форме электронного документа. Такой формат позволит заявителям получать необходимую информацию быстрее и удобнее – без дополнительного посещения министерства для получения результата на бумажном носителе.

В Минимущества отметили, что это особенно актуально в нынешних условиях: с учетом сложной оперативной обстановки, опасности на дорогах, угроз атак БПЛА на транспорт, а также ситуации с обеспечением топливом.

Чтобы вам направили электронную выписку, нужно при подаче заявления отметить способ получения результата: «отправлением в форме электронного документа». Также следует указать адрес электронной почты, на который должна быть направлена выписка.

РЕЕСТР ИМУЩЕСТВА ДНР: КАКИЕ ОБЪЕКТЫ УЧИТЫВАЮТСЯ

В Реестре имущества ДНР учитываются объекты движимого и недвижимого имущества, а также акции в уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ региона, находящихся в собственности ДНР или закрепленные за республикой на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Предусмотрен и ряд других случаев учета объектов в региональном реестре.

Получение информации и документов из реестра регулируется постановлением Правительства ДНР от 31 октября 2025 года № 107-1, которым был утвержден Порядок учета имущества ДНР, ведения Реестра имущества ДНР и предоставления информации, содержащейся в реестре.

Важно знать, что одновременно в ДНР действуют Реестр муниципального имущества. В нем учтены объекты, которые на правах собственности принадлежат муниципальным образованиям.

Жителям региона нужно учитывать такое разделение, чтобы знать, куда обращаться в случае решения имущественных вопросов. В частности, в отношении жилых помещений, имеющих признаки бесхозяйного имущества. Эти объекты недвижимости могут быть признаны собственностью, как муниципальных образований, так и субъекта Российской Федерации – ДНР.

Кроме того, сейчас идет процесс разграничения имущества между Российской Федерацией, Донецкой Народной Республикой и ее муниципальными образованиями. Особенности выявления, учета и использования объектов, на которые возникает право государственной собственности, регулируются Законом ДНР от 15 мая 2026 года №279-РЗ.

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