ВС РФ продолжают продвижение в ДНР, освобождая населенные пункты (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая населенные пункты. Так, бойцы «Южной» группировки войск выбили боевиков ВСУ из Химика.

- Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дмитровка, Малиновка, Пискуновка, Краматорск, Артема, Рай-Александровка, Дружковка и Константиновка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Министерстве обороны России.

На этом направлении за последние сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих.

Также сообщается, что бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Российские войска нанесли поражение вооруженным формированиям Украины в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман, Святогорск, Щурово, Рубцы и Пришиб в ДНР.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Красный Кут, Ленина, Кутузовка, Белицкое, Васильевка, Шевченко, Кучеров Яр, Красноярское, Доброполье, Золотой Колодезь, Сергеевка Донецкой Народной Республики.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 325 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля, - рассказали в Минобороны России.

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