Новые противопожарные правила в лесах ДНР: что изменится с 1 сентября

Ответственность за пожары в лесах ужесточат. Фото: МЧС

В ДНР установилась жаркая погода и это увеличивает риск пожаров. Редкие, пусть и сильные дожди помогают наполнить водохранилища, но поля и лесопосадки быстро высыхают, и риск пожаров растет. Например, МЧС ДНР сообщает что 6 июля произошло 2 ландшафтных пожара — горела сухая трава на полях.

Особый противопожарный режим в ДНР продлен пока до 1 октября 2026 года. Осенью правила противопожарной безопасности в лесных угодьях станут строже. Напомним, что сохранение лесов является частью национального проекта «Экологическое благополучие».

Итак, с 1 сентября в ДНР, как и по всей России, вступят в силу изменения в Лесном кодексе.

- Вводится запрет на использование пиротехнических средств в лесах на период действия пожароопасного сезона. Увеличивается ширина минерализованной полосы ( участок территории, очищенный от горючих материалов - Авт.), отделяющей примыкающие к лесам земельные участки, на которых разрешено выжигании хвороста и других материалов. Теперь она должна составлять не менее 1,4 метра. Эти меры позволят снизить риск возникновения лесных пожаров по вине человека, а также предотвратить переход огня в лес, - отметил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский.

В новых правилах отражены изменения, касающиеся обязанности арендаторов лесных участков принимать участие в тушении лесных пожаров на арендованных участках согласно сводным планам тушения лесных пожаров регионов. Также в документе уточняется, что мониторинг пожарной опасности и лесных пожаров ведется, в том числе, с помощью специализированного программного обеспечения.

- Речь идет, прежде всего, о ИСДМ-Рослесхоз (информационной системы мониторинга - Авт.) - это основной инструмент дистанционного выявления лесных пожаров. Система в круглосуточном режиме анализирует данные со спутников, фиксирует возникновение и динамику развития лесных пожаров и автоматически передает информацию в диспетчерские службы. Это позволяет своевременно реагировать на возникновение лесных пожаров и принимать меры по их ликвидации, - подчеркнул Алексей Венглинский.

Тем временем Министерство природных ресурсов и экологии ДНР и ему подведомственные лесохозяйственные учреждения усиливают проведение мероприятий по охране лесов от пожаров.

- Минприроды ДНР ужесточает контроль пожарной безопасности в лесах Республики, - заявил министр природных ресурсов и экологии Алексей Шебалков. - Особое внимание уделено контролю за очисткой территорий, прилегающих к лесу, от сухой травы, соломы на полях, валежника. Регулярно проверяется состояние противопожарных минерализованных полос.

Введены дополнительные меры противопожарной безопасности и они касаются любого, кто желает попасть в лес в период особого противопожарного режима.

Пожар легче предотвратить. Фото: МЧС

С начала лета в ДНР:

- усилено патрулирование лесов;

- по мере необходимости закрываются проезды к лесам (при IV–V классах пожарной опасности);

- создаются новые и очищаются старые минерализованные полосы;

- вдоль дорог установлены дополнительные знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности.

Что запрещено жителям:

- посещение лесов и лесополос при IV–V классах пожарной опасности;

- въезд в леса на транспорте (кроме спецтехники);

- применение пиротехники в населённых пунктах.

Минприроды напоминает, что нарушение установленных требований в период особого противопожарного режима влечет за собой административную ответственность.

Разведение костра в неположенном месте карается штрафом до 30 тысяч рублей.

За выжигание сухой травы или камыша без оборудованной противопожарной полосы - штраф до полумиллиона рублей.

Если пожар привел к ущербу свыше 50 тысяч рублей или уничтожению лесов, по УК РФ последуют обязательные работы до 480 часов или лишение свободы до 10 лет — в особо тяжких случаях (например, умышленный поджог).

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