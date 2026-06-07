Военнослужащие ВС РФ улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что российские войска также уничтожили танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США.

Потери украинских боевиков за последние сутки на этом направлении составили более 175 военнослужащих.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» ВС РФ улучшили положение по переднему краю.

- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Райское, Белозерское, Сергеевка, Доброполье, Матяшево Донецкой Народной Республики, - добавили в Минобороны России.

На этом направлении потери вооруженных формирований Украины составили более 280 военнослужащих.

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