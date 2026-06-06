Обязательные работы на земельных участках в ДНР: что нужно сделать и в какие сроки

Если у вас в собственности есть земельный участок, о нем нужно позаботиться. Причем мероприятия благоустройства необходимо провести за три года и в соответствии с текущим федеральным законодательством.
Об обязательных нормах и правилах по работе с земельным участком напомнили в управлении Росреестра по ДНР. Они установлены распоряжением правительства России (№ 1021-р от 24 апреля 2025 года).
- Под освоением нужно понимать комплекс мероприятий, которые правообладателю необходимо провести для начала использования земельного участка, - рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по ДНР Юлия Трищенко.
По ее словам, перечень работ по освоению участка может включать:
- уборку территории от дикорастущих деревьев и кустарников, сорной растительности, отходов;
- нормализацию водного баланса, противоэрозионные и укрепительные работы, при необходимости – снятие и складирование плодородного слоя почвы;
- планировку рельефа, устранение препятствий для использования участка;
- обустройство (восстановление) дренажных систем, канав, водопропускных сооружений; рекультивацию земли.
- Распоряжение предусматривает право собственника на выбор конкретных мероприятий (одного или нескольких) в зависимости от состояния земельного участка, – рассказала Юлия Трищенко.
В настоящее время срок освоения земельного участка составляет 3 года, за исключением случаев, когда освоение предполагает реализацию проекта рекультивации земель – в этом случае срок устанавливается в соответствии с таким проектом.
Обратите внимание: новые законодательные изменения не имеют обратной силы. Поэтому, если право на участок возникло до 1 марта 2025 года, трехлетний срок освоения начинает отсчитываться с этой даты, - отмечает Трищенко.
Эксперты считают, что в ближайшее время рынок недвижимости и продажи земельных участков в ДНР будет расти.
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