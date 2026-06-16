Упрощенный порядок выплаты компенсации за жилье в ДНР: Какие населенные пункты войдут в список и как подать заявление

В ДНР продолжают выплачивать компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье. Фото (архив): Минстрой ДНР

В ДНР продолжают выплачивать компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье, и у жителей остается немало вопросов по порядку выплат и перечню населенных пунктов, попадающих под упрощенный механизм. На самые распространенные из них ответил Председатель Правительства Республики Андрей Чертков.

Так, к примеру, людей интересует, почему в перечне городов отсутствует Украинск, расположенный всего в трех километрах от Горняка, который в список как раз-таки включен. По словам премьера, ключевым критерием для включения населенного пункта в перечень является невозможность проведения обследования жилых помещений. В Украинск специалисты «Роскадастра» выезжают, акты уже поступают в комиссию - решения по ним будут приниматься в штатном режиме, без применения упрощенной схемы.

Жители также интересовались, будут ли включены в список Дзержинск и Соледар. Андрей Чертков пояснил, что опубликованный перечень не является окончательным и будет дополнен. Предложения уже сформированы с учетом заявлений пострадавших граждан и позиции «Роскадастра».

- Обновленный список опубликуем после утверждения, - заверил премьер-министр.

Еще один актуальный вопрос - возможность подачи заявления по месту временной регистрации, например, в Ростовской области. Глава Правительства ДНР ответил, что на данный момент такой механизм не действует. Однако ведется совместная работа с Минцифры по доработке функционала портала «Госуслуги»: в перспективе жители смогут подавать документы онлайн, независимо от места своего фактического пребывания.

- Понимаю, насколько эта тема важна для вас. Буду сообщать обо всех изменениях. Следите за публикациями, - заявил Андрей Чертков.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР упростили получение компенсаций для жителей освобожденных территорий

Новые правила позволят ускорить выплаты пострадавшим от боевых действий в ДНР (подробнее)