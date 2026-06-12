Компенсации без актов обследования в ДНР: Для каких населенных пунктов действует упрощенный порядок выплат за утраченное жилье

В ДНР уточнили, для каких населенных пунктов компенсационные выплаты за утраченное жилье теперь назначаются без актов обследования. Фото: Минстрой ДНР

В ДНР уточнили, для каких населенных пунктов компенсационные выплаты за утраченное жилье теперь назначаются без актов обследования. Соответствующую информацию опубликовал Председатель Правительства Республики Андрей Чертков.

По его словам, к властям поступает множество обращений от жителей освобожденных территорий: люди интересуются, как получить компенсацию и какие документы для этого нужны. Чтобы облегчить процесс, в Республике приняли решение упростить процедуру - теперь выплаты назначаются без актов обследования.

Подать документы на получение компенсации можно привычным способом - в любой орган социальной защиты. Сделать это разрешается как лично, так и через представителя.

Андрей Чертков также уточнил, что упрощенный порядок действует только для ряда населенных пунктов. Полный список опубликован в специальных информационных карточках, которые он разместил в своем телеграм-канале.

В перечень вошли населенные пункты из нескольких муниципальных округов ДНР:

Артемовский муниципальный округ: г. Артемовск, г. Часов Яр, с. Серебрянка, с. Переездное, пгт Северск Малый, Кузьминовка, Дроновка, Платоновка, Звановка, с. Петровское, с. Васюковка, г. Северск, с. Кирове, с. Бондарное, с. Приволье, с. Миньковка, с. Резниковка, Голубовка, с. Федоровка Вторая, с. Никифоровка, с. Липовка, с. Диброва.

Константиновский муниципальный округ: с. Белая гора, Щербиновка, Русин Яр, Катериновка, Александро-Шультино, Клебан Бык, Федоровка, Майское, Плещеевка, Иванополье, Клиновое, Безымянное, Червоное, Артемовка, Новопавловка, Бересток, Степановка, Голубовка, Ильиновка, Новодмитровка.

Краснолиманский муниципальный округ: с. Новомихайловка, с. Новое, с. Липовое, Торское, Ребкордуб, Зеленая долина, Колодези, Среднее, Дерилово, Шандриголово, Кировск, Новоселка, Ставки, Масляковка, Ямполь, Диброва, Закотное, Карповка, Дробышево, Яровая, Сосновое, Каленики, Александровка, Брусовка, Ильичевка, Кривая Лука.

Красноармейский муниципальный округ: Новоэкономическое, Зверево, Муравка, Удачное, Московское, Балаган, с. Красный Лиман, Новопавловка, Чунишино, Ленино, Проминь, Гнатовка, Сухой Яр, Рог, Ровное, Светлое, Родинское, Красноармейск, Димитров, Сухецкое, Гришино.

Кураховский муниципальный округ: Горняк, Вознесенка, Курахово, Богоявленка, Максимовка.

Великоновоселковский муниципальный округ: с. Поддубное, с. Грушевское, Воскресенка, с. Новохатское, с. Новоукраинка, с. Зеленый Гай, с. Искра, с. Александроград, с. Камышеваха.

Добропольский муниципальный округ: Панковка, Дорожное, Владимировка, Р. Люксембург, Кучеров Яр, Веселое, Кутузовка, Октябрьское, Вольное, Торецкое, Новоалександровка.

Председатель Правительства ДНР заверил, что обо всех дальнейших изменениях жители будут проинформированы дополнительно.

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