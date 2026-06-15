Сезон кровососов: В Минздраве ДНР рассказали, как защититься от клещей и комаров

В регионе пик активности клещей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Донецкой Народной Республике родители стали чаще обращаться в больницы за помощью в выборе средств от насекомых для детей. Об этом «КП Донецк» сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

Дабы защитить ребенка от укусов клещей и комаров и при этом не навредить его здоровью, надо строго соблюдать возрастные ограничения.

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ: ТОЛЬКО «БАРЬЕРНЫЙ МЕТОД»

- В этом возрасте кожа ребенка очень тонкая, обмен веществ ускорен, а ферментативная система несовершенна. Нанесение химических репеллентов на кожу запрещено, - рассказали в Минздраве.

Чтобы клещи и комары были нестрашны ребенку, можно использовать сетки, пологи (это защитное укрывное полотно), наклейки на коляску, а также фумигаторы с детскими жидкостями/пластинами. Их следует включать в розетку за 30-60 минут до сна ребенка, когда его нет в комнате, а потом помещение важно проветрить.

В Минздраве ДНР подчеркнули, что есть средства, которые категорически нельзя применять, когда идет речь о защите от комаров и клещей детей от 1 года до 3 лет. Под запретом любые спреи, лосьоны, карандаши и кремы от комаров на кожу. Для маленьких детей такие средства губительны.

В регионе пик активности клещей Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

ОТ 3 ДО 12 ЛЕТ: ОСТОРОЖНО И ТОЛЬКО ДЕТСКИЕ ЛИНЕЙКИ

С 3 лет разрешены специальные детские репелленты. На средствах обязательно должна быть пометка «для детей». Это означает, что репелленты с низким содержанием действующего вещества (обычно это ДЭТА до 7-10 процентов, либо IR3535, либо цитрусовые/гвоздичные масла).

Существуют правила использования детских средств защиты от насекомых.

- Наносите только на одежду или открытые участки кожи (кроме лица и кистей рук), - говорят специалисты. - Не используйте ежедневно. Только при реальном походе в лес или парк в часы активности насекомых. И не забудьте тщательно смывать средство по возвращении домой.

ПОДРОСТКИ 12+: ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ВЗРОСЛЫХ» РЕПЕЛЛЕНТОВ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ

С 12 лет подходят стандартные репелленты, но предпочтение все же лучше отдавать спецсредствам от клещей (с высокой концентрацией ДЭТА или перметрином).

Следует помнить, что подросткам с чувствительной кожей или склонностью к аллергии нельзя наносить репелленты под одежду, на раздраженные участки или наносить повторно чаще, чем написано в инструкции.

В Минздраве добавили, что есть и общие правила для всех возрастов. Так, перед первым применением проведите кожную пробу на сгибе локтя. При появлении покраснения, зуда, одышки — немедленно смойте средство и дайте антигистаминное (после консультации с врачом). Беременным и кормящим женщинам можно использовать репелленты только на одежде и по строгим показаниям.

ЧЕМ ОПАСЕН УКУС

В Управлении Роспотребнадзора по ДНР сообщили, что клещи являются источниками и переносчиками таких заболеваний, как иксодовый клещевой боррелиоз, крымская геморрагическая лихорадка, туляремия.

Иксодовый клещевой боррелиоз в редких случаях приводит к летальному исходу, но встречается намного чаще. Инфекционное заболевание может становиться хроническим и протекать в нескольких формах: чаще всего кожный боррелиоз, реже с поражением суставов или нервной системы. Крымская геморрагическая лихорадка является опасным инфекционным заболеванием с летальностью 10-40 процентов. Вирус вызывает поражение внутренней поверхности мелких кровеносных сосудов, повышение проницаемости сосудистой стенки, нарушение свертываемости крови и угнетение кроветворения. Смертельный исход может наступить на второй неделе заболевания.

Туляремия – заболевание с множественной симптоматикой – от поражения кожи с воспалением лимфатических узлов и язв на коже до ангины и пневмонии. Туляремией можно заболеть и при укусе комара. Комары пьют кровь не только человека, но и животных, и птиц, именно поэтому они являются потенциальными распространителями различных инфекционных заболеваний.

Клещевой вирусный энцефалит – инфекция, которая может привести к летальному исходу, тяжелым неврологическим осложнениям: к параличам и другим неврологическим нарушениям. Клещевой энцефалит распространен не во всех регионах страны (с перечнем можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора). В ДНР клещевой энцефалит не регистрируется. Однако многие регионы, где имеются популярные туристические маршруты (такие как Карелия, Иркутская область – озеро Байкал), относятся к территориям высокого риска по этой инфекции.

Лекарств против вируса клещевого энцефалита не существует. Единственная эффективная мера борьбы с этой болезнью – вакцинация.

Клещи обитают в высокой траве и кустарниках (с деревьев они не прыгают), поэтому лесные и парковые прогулки представляют повышенный риск, особенно для маленьких детей. Членистоногие попадают на человека, цепляясь за одежду, а затем ползут снизу вверх в поисках удобного места для укуса.

- Берегите себя и своих детей. При укусе клеща или ухудшении самочувствия немедленно обращайтесь к врачу, - призвали в Минздраве ДНР.

10 СОВЕТОВ, КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И ДЕТЕЙ ОТ УКУСОВ КЛЕЩАМИ

1. Одежда должна быть светлой. А также однотонной. Не ней клещам не затеряться.

2. Выбирайте высокие носки на плотной резинке и только закрытую обувь. Кроссовки – отличный вариант.

3. Для похода в лес лучше всего подходят комбинезоны. Но если вы собрались в один из парков, то хотя бы заправьте футболку. Главное – поменьше открытых частей тела.

4. Не садитесь и не ложитесь на траву.

5. Стоянки и ночевки стоит устраивать на участках без травы или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

6. Обязательно пользуйтесь средствами эффективной защиты. В частности, аэрозоли от клещей наносят на одежду и подстилку.

7. Особенно важно правильно собрать на пикник ребенка. На нем одежда должна быть с длинными рукавами – рубашка или куртка, по погоде.

8. Во время прогулки каждые 20-30 минут нужно осматривать открытые части тела детей.

9. По возвращении из леса, посадки, с дачного участка стряхните одежду. Осмотрите принесенные цветы, фрукты, овощи. Клещей часто заносят в жилище на сумках и рюкзаках.

10. Осматривайте домашних животных, которые были с вами на отдыхе. Были случаи, когда люди приезжали из Крыма с собаками и уже дома через месяц заражались боррелиозом.

СПРАВКА «КП»

Репелленты - это химические или природные вещества, которые отпугивают членистоногих (комаров, клещей, мошек, слепней и других насекомых). В отличие от инсектицидов, репелленты не уничтожают насекомых, а лишь делают человека или поверхность «непривлекательной» для них.

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