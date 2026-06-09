Студентки, которые стали мамами, получают выплаты от регионального отделения СФР. Фото: Архив ППК «ЕЗСС»

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о размерах и условиях получения выплат беременным и ставшими мамами студенткам в ДНР в 2026 году.

ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ И СТАВШИМИ МАМАМИ СТУДЕНТКАМ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ

В Соцфонде сообщили, что право на ряд выплат от регионального отделения СФР имеют студентки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций дополнительного профессионального образования и научных организаций ДНР.

Пособие по беременности и родам.

Размер выплаты составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в ДНР – 19 405 рублей. Пособие выплачивается за весь период отпуска по беременности и родам. Соответственно, за 140 дней будущая мама получит 90 557 рублей. Пособие можно оформить в момент выхода в декрет на 30-й неделе беременности или позднее — вплоть до шести месяцев после завершения декретного отпуска.

Единовременное пособие при рождении ребенка.

Семье с новорожденным гарантирована единовременная выплата в размере 28 450,45 рубля. Если студентка очной формы обучения либо ее супруг официально трудоустроены, то один из молодых родителей может оформить деньги через работодателя. Если работает только один родитель, пособие получит он. Если оба родителя не работают, то им нужно обратиться с заявлением в клиентскую службу ОСФР по ДНР. Оформить пособие необходимо в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Материнский капитал.

Студентка, впервые ставшая матерью в 2026 году, имеет право на материнский капитал в размере 728 921,90 рубля. Если у женщины уже есть ребенок, родившийся после 01.01.2020 года, и она оформила на него материнский капитал, то при рождении в этом году второго ребенка можно получить доплату в размере 234 321,27 рубля. Если семья ранее не получала поддержку на первого малыша, то за второго можно получить сертификат на сумму 963 243,17 рубля.

Единое пособие.

Если имущественный порог в рамках допустимого, а среднедушевой доход семьи не превышает уровень прожиточного минимума в ДНР (17 803 рубля), то можно оформить выплату на беременную, которая встала на учет в женскую консультацию до 12 недель, а после родов – на ребенка до его 17-летия. Размер единого пособия для беременных: 9702,50 (50%), 14 553,75 (75%) или 19 405 рублей (100%). Выплата на ребенка: 8634,50 (50%), 12 951,75 (75%) или 17 269 рублей (100%).

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1, 5 лет.

Официально нетрудоустроенной студентке-очнице можно выбрать ежемесячное пособие по уходу за ребенком либо единое пособие. Средства выплачивают за весь период ухода за ребенком, начиная с рождения или с первого дня декрета и заканчивая днем, когда ребенку исполняется 1,5 года. С 1 февраля 2026 года размер выплаты составляет 10 669,64 рубля.

ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ И СТАВШИМИ МАМАМИ СТУДЕНТКАМ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

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