В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о размерах выплат на детей, которые не зависят от дохода семьи в ДНР в 2026 году.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ДОХОДОВ СЕМЬИ И РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ

В Соцфонде сообщили, что многие выплаты СФР обычно учитывают нуждаемость и положены только семьям с невысоким доходом. Однако есть пособия и другие меры социальной поддержки, которые назначаются всем родителям — без оценки дохода и имущества.

Все семьи с детьми могут единовременно получить:

- пособие по беременности и родам в размере от 124 702,20 до 955 836 руб. за 140 дней декрета, при осложненных родах и многоплодной беременности — выше;

- пособие при рождении ребенка — 28 450,45 руб.;

- пособие беременной жене призывника — 45 054,24 руб.;

- материнский капитал — на первого ребенка 728 921,90 руб., на второго - 234 321,27 руб., если ранее не оформляли сертификат на первенца - 963 243,17 руб.;

- остаток маткапитала — до 10 000 руб.;

- пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 28 450,45 руб.

- пособие при усыновлении ребенка с инвалидностью старше 7 лет или братьев и сестер — 217 384,58 руб.

Ежемесячные выплаты:

- пособие трудоустроенным родителям по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере от 10 837,20 до 83 021,18 руб.;

- пособие на ребенка призывника до 3 лет — 19 308,96 руб.;

- пособие по уходу за ребенком с инвалидностью — 11 563,20 руб.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

