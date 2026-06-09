Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все мы привыкли к современным бытовым вещам, которые помогают решать повседневные задачи, делают жизнь интереснее и скрашивают досуг. А какими были аналогичные предметы у наших родителей, дедушек и бабушек во второй половине XX века? На этот вопрос для жителей Мариуполя помогла ответить выставка, которую подготовил городской краеведческий музей.

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Это, что называется, настоящая народная выставка. Ее собрали буквально «с мира по нитке». Неравнодушные мариупольцы с 2022 года приносили в музей вещи своих родителей и родственников - предметы, сохранившиеся в хорошем состоянии. Советский фотоаппарат ФЭД-5, винтажный мини-телевизор, настенные часы с маятником и гирьками, проводные телефоны и радиоприемники, аудиокассеты, гигиенический набор в небольшом трюмо, советская бижутерия - все это и многое другое представлено на выставке.

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Особое внимание привлекает большой советский Дед Мороз из поролона - отлично сохранившийся атрибут новогодних праздников 60-х годов. Поражает его детализация, ведь в те годы не было 3D-принтеров.

В отличном состоянии сохранилась и шкатулка из 50-х годов. Среди раритетов - дефицитный в свое время туалетный столик с набором предметов «Старый Въетнам».

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Интерес представляют наградные грамоты трудовых коллективов, а также общие выпускные фотографии школ города Жданова.

У входа на выставку посетителей встречает настоящая жемчужина экспозиции - фотоальбом с редкими снимками города и его инфраструктуры. В нем ощущается дыхание времени, особенно для местных жителей, проживших не один десяток лет в Мариуполе и хорошо знающих все изображенные места. Эти фотокарточки позволяют по-новому взглянуть на город, сравнить прошлое и настоящее знакомых, любимых уголков.

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Печально, что фонды музея во время боевых действий утратили порядка 90% экспонатов по данной тематике. Поэтому особенно важно взаимодействие с жителями города, которые пополняют коллекции и делают возможным открытие таких выставок, позволяющих всем желающим познакомиться с прошлым Мариуполя.

Вид на строящийся драматический театр Мариуполя - фотография середины 20 века в фотоальбоме выставки Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выставка предметов быта XX века в Мариупольском краеведческом музее Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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