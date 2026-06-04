Регистрацию недвижимости в ДНР упростили: как подать заявление

В процессах регистрации недвижимости появляются просветы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос регистрации квартир, гаражей и земельных участков в нашей Республике остается одним из самых актуальных. Очереди в МФЦ были и остаются большой проблемой. Вернулись времена, когда перед некоторыми МФЦ люди занимают очередь рано утром, а то и ночью. Но власти работают над решением проблемы.

- В Республике значительно упрощен процесс подачи документов на регистрацию недвижимости. Теперь физическим лицам не нужно обращаться в МФЦ для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) после проведения кадастровых работ для постановки на кадастровый учет или для регистрации прав на недвижимость, - сообщает пресс-служба управления Росреестра по ДНР.

Как пояснил заместитель руководителя управления Росреестра Владислав Вишневский, собственники недвижимости в Республике могут подать заявление на государственную регистрацию прав сразу по завершении кадастровых работ.

- Если вы получили результаты кадастровых работ, выполненные в соответствии с российским законодательством, вам больше не нужно тратить время на дополнительные визиты в МФЦ. Сразу после подписания актов выполненных работ вы можете обратиться в офисы филиала ППК «Роскадастр» по ДНР для подачи заявления на регистрацию в ЕГРН. Это особенно актуально в условиях активного развития рынка недвижимости и растущего спроса на оперативность осуществления регистрационных действий, - заявил Владислав Вишневский.

За государственной регистрацией прав на недвижимое имущество имеет право обратиться либо сам собственник, либо его уполномоченный представитель, действующий по доверенности или на основании законодательства (например, наследник).

Для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав потребуется следующий пакет документов:

– документ, удостоверяющий личность заявителя;

– СНИЛС;

– правоустанавливающие документы на объект (договор купли-продажи, акт приема-передачи и др.);

– техническую документацию;

- доверенность на представителя (при необходимости).

Нововведение призвано сделать процесс подачи документов максимально быстрым.

- Своевременное внесение данных в ЕГРН гарантирует защиту прав собственности и снижает риски возникновения споров, связанных с неурегулированными имущественными правами. Это особенно важно в условиях формирования нового правового поля и адаптации к российским стандартам, – отметила заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по ДНР Екатерина Колоденко.

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