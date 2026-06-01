В Донецке состоялся яркий фестиваль «БлагоТворю»

Второй год подряд в Донецке 1 июня, в Международный день защиты детей, проходит Республиканский инклюзивный фестиваль «БлагоТворю». Его организатор – благотворительный фонд помощи детям-сиротам и детям с тяжелыми заболеваниями «Время добрых».

СИЛА ДУХА ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Яркий фестиваль собрал талантливых детей со всей республики, которые борются с тяжелыми заболеваниями, а также их родителей. На мероприятии были неравнодушные гости – те, кто при виде детей-инвалидов не отворачивается, а наоборот – протягивает руку помощи.

Трогательные картины нарисовали дети-сироты и дети, которые проходят лечение в отделении онкогематологии Института неотложной и восстановительной хирургии. Выставка творческих работ раскинулась на все фойе Центра славянской культуры.

Здесь же работала выставка-ярмарка изделий ручной работы общества инвалидов «Надежда» Киевского района Донецка. Можно было приобрести и открыточки с пожеланиями, сделанные детскими руками. Вырученные средства направляют на лечение и поддержку ребятишек.

«ЭТО ПРО ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА»

Бурные овации сорвал концерт детей, страдающих тяжелыми недугами. Валя Мирошниченко не видит, но закончила музыкальную школу и радует своим прекрасным пением. Также выступил инклюзивный оркестр «Мы есть». Несмотря на сложные диагнозы, особые дети искусно играют на разных музыкальных инструментах.

– Цель нашего фестиваля – привлечь внимание общества к поддержке ребят с ограниченными возможностями здоровья и показать важность создания равных возможностей для каждого ребенка. Это пространство, где нет «своих» и «чужих». Инклюзия – это про открытые сердца, – сказала «КП Донецк» руководитель пресс-службы фонда «Время добрых» Екатерина Ладнова.

СПРАВКА «КП»

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня; торжественные мероприятия проходят более чем в 60 странах. У праздника даже есть свой флаг — полотно зеленого цвета, на котором вокруг символа, обозначающего нашу планету, расположились пять разноцветных схематических человечков (красный, синий, черный, белый и желтый). Все вместе это символизирует единство и разнообразие людей, живущих на Земле.

