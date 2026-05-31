Василий Куракса во время создания картин известных мест Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

История одаренного русского художника Василия Кураксы начинается в небезызвестном городе Припять, у подножия Чернобыльской АЭС. После аварии на станции его семью эвакуировали в Брянск, где отец будущего мастера живописи получил квартиру как ликвидатор. Именно с этого времени началось увлечение Василия художественной жизнью: он поступил в художественную школу в Брянске, а затем в Российскую академию живописи в Москве, выбрав мастерскую пейзажной живописи.

Василий Куракса и ученица художественной школы во время создания картин известных мест Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куракса много путешествовал по России, формировал свои предпочтения в выборе композиции. Красной линией через все его творчество проходит тема истории России, старых русских городов и православия.

- Хочется правду показывать, не врать, - говорит Василий Куракса.

Ученица художественной школы Москвы во время создания картин известных мест Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комбинат Азовсталь на холсте Василия Кураксы

С началом спецоперации Василий отправился в Донбасс и Новороссию. Он стал изображать на холсте то, что видит: храмы, пострадавшие от боевых действий, военных во время освобождения Мариуполя и других городов ДНР, а также гражданских в тяжелых условиях жизни. Куракса стал военным художником, пополнив ряды Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Василий Куракса и ученица художественной школы Москвы Екатерина во время создания картин известных мест Мариуполя

В один из теплых майских дней мы встретили Василия с семьей за работой. После посещения линии боевого соприкосновения и создания зарисовок бойцов, выдался свободный день на пути домой, в Москву, и творческий десант решил провести его в Мариуполе.

- Делали зарисовки именно ребят-бойцов, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения. Рисовали портреты, зарисовки техники, различные военные моменты, - рассказывает Василий Куракса. - Все это будет экспонироваться в Москве на различных выставках. Мы своим делом поддержали ребят и отвлекли их от повседневной жизни - они были очень рады.

За это время удалось создать сразу две картины: Покровский храм возле драмтеатра и пейзаж разрушенного комбината Азовсталь. Примечательно, что с Василием была и ученица художественной школы, для которой он провел открытый урок - мастер-класс.

- Сам город очень интересен, - говорит Василий Куракса. - Первые работы я писал Мариуполю еще в 2022 году, среди них - картина «Боец «Зет». Есть картина о том, как эвакуировали людей из Азовстали и сдавались в плен бойцы ВСУ. Все, что мы сейчас увидели здесь - это новое, появляются свежие идеи, хочется создавать совершенно уникальные композиции. Сейчас это, можно сказать, небольшая летопись, история событий и новый взгляд на уже восстанавливающийся город. Когда художник работает с натуры, а не по фотографиям, появляются совершенно другие идеи и мысли для создания произведений.

